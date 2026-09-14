Россия не будет бить по этим целям в Киеве: чего действительно боится Путин

Топ-чиновники РФ неоднократно заявляли, что будут бить по центру Киева, по центру принятия решений. Однако впоследствии опровергали свои же заявления, поясняя, что если они ликвидируют власти Украины, то не с кем будет подписывать какие-то документы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что у россиян нет опции гуманизма. По его словам, отсутствие ударов по правительственному кварталу объясняется не желанием сохранить власти Украины для подписания документов, а тем, что они не могут это сделать.

"У них есть опция, если могут, они это делают, если не могут, они начинают рассказывать, как этим трудно им сделать и что у них какой-то гуманизм. Они знают, что правительственный квартал в Украине строился в советское время, что там есть разветвленная система бункеров, которые вообще рассчитаны на тактический ядерный удар. И потому они не бьют, потому что понимают, что в этом нет особого смысла”, — объяснил эксперт.

Однако, по его словам, есть другие причины. Власти РФ боятся уже прецедента – если прилетят в Украину, то может прилететь и в РФ. А Путин, как уточнил эксперт, очень себя любит, потому и бережет.

К тому же, отметил Загородний, не стоит забывать о недвижимом ПВО в центре Киева – посольство Китая. И, объяснил эксперт, россияне боятся попасть не в эту цель.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что условия завершения войны в Украине якобы стали еще жестче — российский лидер Владимир Путин передал Украине через спецпредставителей Трампа новые "пожелания". Народная депутат Анна Скороход ранее говорила, что условия для Украины ухудшились.



