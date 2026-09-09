Росія нарощує випуск смертельної зброї: яка загроза нависла над Україною

Україна зіткнулася з критичною нестачею коштів, здатних ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Про це пише The Economist, аналізуючи ситуацію із протиповітряною обороною країни.

Балістична ракета. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, проблема з балістикою зараз ще гостріша, ніж із протидією російським реактивним безпілотникам. Показовим став період на початку серпня: за перші вісім днів Росія запустила Україною 57 балістичних ракет, проте підтверджено знищення лише однієї з них.

Головна проблема полягає у обмеженій кількості перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Саме вони залишаються єдиним справді ефективним засобом, який має Україна для боротьби з російськими балістичними ракетами.

Водночас, російський військово-промисловий комплекс продовжує збільшувати виробництво. За оцінкою The Economist, зараз РФ випускає близько 100 таких ракет на місяць – приблизно 60 "Іскандерів-М" та 40 РМ-48У.

При цьому навіть окремі успішні показники української ППО залежать безпосередньо від наявності дефіцитних перехоплювачів. Так, 28 серпня українська сторона повідомила про знищення семи балістичних ракет, однак досягти цього вдалося завдяки невеликій партії PAC-3, яку раніше придбали західні союзники.

Наростити постачання найближчим часом буде складно. Як зазначає видання, американські запаси Patriot також зазнають тиску після війни США з Іраном. Вашингтон не зацікавлений у передачі значних обсягів перехоплювачів, якщо їхнє швидке заповнення неможливе.

Таким чином, Росія одночасно збільшує виробництво балістики, а Україна ризикує зіткнутися із нестачею головного засобу захисту від неї.

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