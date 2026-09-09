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Россия наращивает выпуск смертельного оружия: какая угроза нависла над Украиной

Москва способна производить до 100 баллистических ракет ежемесячно, тогда как запасы украинских PAC-3, считающихся главным оружием против этой угрозы, близки к критическому минимуму

9 сентября 2026, 12:31
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Кравцев Сергей

Украина столкнулась с критической нехваткой средств, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Об этом пишет The Economist, анализируя ситуацию с противовоздушной обороной страны.

Россия наращивает выпуск смертельного оружия: какая угроза нависла над Украиной

Баллистическая ракета. Фото: из открытых источников

По данным издания, проблема с баллистикой сейчас еще острее, чем с противодействием российским реактивным беспилотникам. Показательным стал период в начале августа: за первые восемь дней Россия запустила по Украине 57 баллистических ракет, однако подтверждено уничтожение лишь одной из них.

Главная проблема заключается в ограниченном количестве перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. Именно они остаются единственным действительно эффективным средством, имеющимся у Украины для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

Одновременно российский военно-промышленный комплекс продолжает увеличивать производство. По оценке The Economist, сейчас РФ выпускает около 100 таких ракет в месяц – примерно 60 "Искандеров-М" и 40 РМ-48У.

При этом даже отдельные успешные показатели украинской ПВО напрямую зависят от наличия дефицитных перехватчиков. Так, 28 августа украинская сторона сообщила об уничтожении семи баллистических ракет, однако добиться этого удалось благодаря небольшой партии PAC-3, которую ранее приобрели западные союзники.

Нарастить поставки в ближайшее время будет сложно. Как отмечает издание, американские запасы Patriot также испытывают давление после войны США с Ираном. Вашингтон не заинтересован в передаче значительных объемов перехватчиков, если их быстрое восполнение невозможно.

Таким образом, Россия одновременно увеличивает производство баллистики, а Украина рискует столкнуться с нехваткой главного средства защиты от нее.

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Источник: https://www.economist.com/europe/2026/09/08/ukraine-is-racing-desperately-to-counter-russias-ballistic-missiles
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