Сьогодні вночі відбулася вже друга за місяць масована атака Росії по гідроенергетиці України, зокрема по Кременчуцькій ГЕС та інших об'єктах. Попри заяви Кремля про "удари у відповідь", експерти переконані: це не звичайний терор, а нова тактика, спрямована на створення затяжного блекауту в Україні. Адже хоча ГЕС виробляють лише 5-8% електроенергії, їхня роль у балансуванні системи — критична.

Росія намагається зробити повний блекаут: яку нову тактику застосовує

Про це пише "Телеграф", посилаючись на думки експертів.

Вночі з 21 на 22 жовтня російські війська здійснили масований удар дронами та балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі. Головною особливістю цієї атаки стало те, що майже всі прильоти зафіксовано на лівому березі Дніпра, а основною метою стали об'єкти енергогенерації.

Наші офіційні джерела наразі не розкривають подробиці атаки. Відомо, що на Полтавщині моніторингові ресурси фіксували ракетні пуски в напрямку Кременчука, де знаходиться Кременчуцька ГЕС, а також Канева, де розташована Канівська ГЕС. Пізніше в місті прогриміли вибухи і повідомили про наслідки для критичної інфраструктури Черкащини, але без деталей. Через масовану атаку в більшості регіонів країни запровадили аварійні, а тепер і погодинні відключення електроенергії.

Тим часом російські пропагандистські канали рапортують про влучання у ГЕС у місті Кам'янському Дніпропетровської області та по ДніпроГЕС у Запоріжжі.

За словами експертів, попри те, що ГЕС виробляють зовсім невелику кількість електроенергії, вони належать до так званої балансуючої групи генерації. Це означає, що вони можуть дуже швидко збільшувати або зменшувати виробництво електроенергії залежно від потреб споживачів.

Основну масу електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції, але вони не можуть швидко реагувати на зміни попиту. Коли вранці та ввечері виникають пікові навантаження, саме гідроелектростанції згладжують ці стрибки та підтримують стабільність мережі. Особливо важливу роль відіграють гідроакумулюючі станції – Київська та Дністровська ГАЕС. Вони працюють за принципом великої батареї: вночі, коли електроенергії в мережі забагато, вони споживають її та закачують воду у верхній резервуар. А вранці та ввечері, під час піків споживання, ця вода спускається вниз через турбіни, генеруючи електроенергію.

Нова тактика Росії: розбалансувати лівий та правий береги

Аналітики звертають увагу на важливу деталь останніх атак – майже всі прильоти зафіксовано на лівому березі Дніпра. При цьому удари по правобережжю були мінімальними або взагалі відсутніми. Це може свідчити про нову тактику окупантів, спрямовану на створення затяжного блекауту в Україні.

Суть цієї тактики полягає в розбалансуванні енергосистеми між східними та західними регіонами країни. На лівобережжі зосереджена значна частина теплових та гідроелектростанцій. Якщо знищити їх, на сході виникне критичний дефіцит електроенергії. Водночас на заході, де працюють атомні електростанції, утвориться профіцит – надлишок електрики, який неможливо передати на схід через недостатню пропускну здатність мереж.

Зазначається, що удари РФ по українських ГЕС спрямовані не на конкретний регіон чи місто, а на загальну ситуацію в енергосистемі.

Лівобережжя України сьогодні дефіцитне в питанні електрогенерації. Ворог це добре розуміє і намагається вибивати гідроелектростанції і теплоелектростанції на лівобережжі. Нам дійсно складно сьогодні балансувати і передавати туди в пікові години електричну енергію.

Чи може статися блекаут через удари по ГЕС

На думку експертів, можливість блекауту залежить від масштабів пошкоджень енергетичної інфраструктури та ефективності протиповітряної оборони.

Водночас експерти не виключають можливості блекауту, якщо Росія продовжуватиме методично руйнувати енергетичну інфраструктуру. Найбільша небезпека криється саме в новій тактиці – розбалансуванні лівого та правого берегів Дніпра. Якщо окупантам вдасться створити критичний дефіцит генерації на сході при профіциті на заході, доведеться знижувати потужність АЕС, оскільки згенеровану енергію просто нікуди подіти.

Це може призвести до довготривалого колапсу енергетики – блекауту не на години, як зараз, а на декілька діб чи навіть тижнів. Для реалізації такого сценарію Росії потрібно менше ракет, ніж для повного знищення всієї енергетики. Достатньо вибити половину генерації на сході та максимально знищити трансформатори, які розподіляють електрику між різними частинами країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни прагнуть офіційно захопити Запорізьку АЕС, для цього вони можуть влаштувати нові провокації, звинувативши Україну. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.