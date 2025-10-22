Сегодня ночью произошла уже вторая за месяц массированная атака России по гидроэнергетике Украины, в частности, по Кременчугской ГЭС и другим объектам. Несмотря на заявления Кремля об "ответных ударах", эксперты убеждены: это не обычный террор, а новая тактика, направленная на создание затяжного блекаута в Украине. Ведь хотя ГЭС производят только 5-8% электроэнергии, их роль в балансировке системы критическая.

Россия пытается сделать полный блекаут: какую новую тактику применяет

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на мнения экспертов.

Ночью с 21 на 22 октября российские войска нанесли массированный удар дронами и баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре. Главной особенностью этой атаки стало то, что почти все прилеты были зафиксированы на левом берегу Днепра, а основной целью стали объекты энергогенерации.

Наши официальные источники пока не раскрывают подробности атаки. Известно, что в Полтавской области мониторинговые ресурсы фиксировали ракетные пуски в направлении Кременчуга, где находится Кременчугская ГЭС, а также Канева, где расположена Каневская ГЭС. Позже в городе прогремели взрывы и сообщили о последствиях для критической инфраструктуры Черкасской области, но без деталей. Из-за массированной атаки в большинстве регионов страны ввели аварийные , а теперь и почасовые отключения электроэнергии.

Тем временем российские пропагандистские каналы рапортуют о попадании в ГЭС в Каменском Днепропетровской области и по ДнепроГЭС в Запорожье.

По словам экспертов, несмотря на то, что ГЭС производят совсем небольшое количество электроэнергии, они относятся к так называемой балансирующей группе генерации. Это означает, что они могут быстро увеличивать или уменьшать производство электроэнергии в зависимости от потребностей потребителей.

Основная масса электроэнергии в Украине производится атомными электростанциями, но они не могут быстро реагировать на изменения спроса. Когда утром и вечером возникают пиковые нагрузки, именно гидроэлектростанции сглаживают эти прыжки и поддерживают стабильность сети. Особо важную роль играют гидроаккумулирующие станции – Киевская и Днестровская ГАЭС. Они работают по принципу большой батареи: ночью, когда электроэнергии в сети слишком много, они потребляют ее и закачивают воду в верхний резервуар. А утром и вечером во время пиков потребления эта вода спускается вниз через турбины, генерируя электроэнергию.

Новая тактика России: разбалансировать левый и правый берега

Аналитики обращают внимание на важную деталь последних атак – почти все прилеты зафиксированы на левом берегу Днепра. При этом ушибы по правобережью были минимальными или вообще отсутствовали. Это может свидетельствовать о новой тактике оккупантов, направленной на создание затяжного блекаута в Украине.

Суть этой тактики состоит в разбалансировании энергосистемы между восточными и западными регионами страны. На левобережье сосредоточена значительная часть тепловых и гидроэлектростанций. Если их уничтожить, на востоке возникнет критический дефицит электроэнергии. В то же время, на западе, где работают атомные электростанции, образуется профицит – избыток электричества, который невозможно передать на восток из-за недостаточной пропускной способности сетей.

Отмечается , что удары РФ по украинским ГЭС направлены не на конкретный регион или город, а на общую ситуацию в энергосистеме.

Левобережье Украины сегодня дефицитно в вопросе электрогенерации. Враг это хорошо понимает и пытается выбивать гидроэлектростанции и теплоэлектростанции на левобережье. Нам действительно сложно сегодня балансировать и передавать туда в пиковые часы электрическую энергию .

Может случиться блекаут из-за ударов по ГЭС

По мнению экспертов, возможность блекаута зависит от масштабов повреждений энергетической инфраструктуры и эффективности противовоздушной обороны.

В то же время, эксперты не исключают возможности блекаута, если Россия будет продолжать методически разрушать энергетическую инфраструктуру. Самая большая опасность кроется именно в новой тактике – разбалансировке левого и правого берегов Днепра. Если оккупантам удастся создать критический дефицит генерации на востоке при профиците на западе, придется снижать мощность АЭС, поскольку сгенерированную энергию просто некуда девать.

Это может привести к длительному коллапсу энергетики – блекауту не на часы, как сейчас, а на несколько суток или недель. Для реализации такого сценария России требуется меньше ракет, чем для полного уничтожения всей энергетики. Достаточно выбить половину генерации на востоке и максимально уничтожить трансформаторы, распределяющие электричество между разными частями страны.

