Росія намагається прорвати оборону на кордоні: стало відомо про два складні напрямки

На стику Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються випробувати міцність оборонних рубежів українських військ, прагнучи створити контрольовану смугу вздовж державного кордону.

Ситуація на фронті (фото з відкритих джерел)

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов. За його словами, на прикордонних ділянках триває так звана "акуратна пальпація" — обережне промацування лінії оборони з метою виявлення вразливих місць.

Український офіцер зазначив, що противник не полишає спроб сформувати "зону контролю" поблизу кордону.

"У них взагалі завдання стояло створити зону контролю глибиною до 30 кілометрів. Це абсолютно нездійсненно, але вони намагаються створити хоча б глибиною десь кілометр, хоча б десь зайти на територію України, і просто закріпитися. Це вдалося зробити в селищі Грабовському, наприклад. Яскравий приклад. Але далі вони, незважаючи на спробу йти далі на селище Рясне, так і не змогли цього зробити", — розповів речник Об'єднаних сил.

Він також наголосив, що на перебіг бойових дій суттєво впливають погодні умови. Зокрема, сильні морози ускладнюють застосування безпілотних літальних апаратів.

"На сильних морозах перемерзає оптоволокно. Сильно не політаєш саме на безпілотниках на оптоволокні, тому що дуже крихким стає саме той кабель, який до них тягнеться. А якщо говорити про коптери, то у них обмерзають лопаті, ротори. Він або не злетить, або злетить і впаде. Ці складнощі стосуються обох сторін", — зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що оперативна обстановка на Північно-Слобожанському напрямку залишається неоднорідною. Якщо в районі Куп’янська українські Сили оборони продовжують утримувати місто та прилеглі території, то у Вовчанську ситуація значно складніша через постійний тиск російських військ, розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, підрозділи противника розташовані безпосередньо на північних підступах до Куп’янська, а також на схід від українського плацдарму на річці Оскіл. Основна мета окупантів — звузити цей плацдарм і повністю взяти його під контроль. Водночас українські військові впевнено тримають оборону, завдаючи ворогу відчутних втрат.

