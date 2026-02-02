Росія намагається прорвати оборону на кордоні: стало відомо про два складні напрямки

Рубрики
Лиля Воробьева
На стику Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються випробувати міцність оборонних рубежів українських військ, прагнучи створити контрольовану смугу вздовж державного кордону.
Ситуація на фронті (фото з відкритих джерел)
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов. За його словами, на прикордонних ділянках триває так звана "акуратна пальпація" — обережне промацування лінії оборони з метою виявлення вразливих місць.
Український офіцер зазначив, що противник не полишає спроб сформувати "зону контролю" поблизу кордону.
Він також наголосив, що на перебіг бойових дій суттєво впливають погодні умови. Зокрема, сильні морози ускладнюють застосування безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що оперативна обстановка на Північно-Слобожанському напрямку залишається неоднорідною. Якщо в районі Куп’янська українські Сили оборони продовжують утримувати місто та прилеглі території, то у Вовчанську ситуація значно складніша через постійний тиск російських військ, розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
За його словами, підрозділи противника розташовані безпосередньо на північних підступах до Куп’янська, а також на схід від українського плацдарму на річці Оскіл. Основна мета окупантів — звузити цей плацдарм і повністю взяти його під контроль. Водночас українські військові впевнено тримають оборону, завдаючи ворогу відчутних втрат.