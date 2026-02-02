Россия пытается прорвать оборону на границе: стало известно о двух сложных направлениях

Рубрики
На стыке Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются опробовать прочность оборонительных рубежей украинских войск, стремясь создать контролируемую полосу вдоль государственной границы.
Ситуация на фронте (фото из открытых источников)
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов. По его словам, на пограничных участках продолжается так называемая "аккуратная пальпация" — осторожное прощупывание линии обороны с целью обнаружения уязвимых мест.
Украинский офицер отметил, что противник не оставляет попыток сформировать "зону контроля" вблизи границы.
Он также отметил, что на ход боевых действий существенно влияют погодные условия. В частности, сильные морозы затрудняют применение беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оперативная обстановка на Северо-Слобожанском направлении остается неоднородной. Если в районе Купянска украинские Силы обороны продолжают удерживать город и прилегающие территории, то в Волчанске ситуация значительно сложнее из-за постоянного давления российских войск, рассказал пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, подразделения противника расположены непосредственно на северных подступах к Купянску, а также к востоку от украинского плацдарма на реке Оскол. Основная цель окупантов — сузить этот плацдарм и полностью взять его под контроль. В то же время украинские военные уверенно держат оборону, нанося врагу ощутимые потери.