Россия пытается прорвать оборону на границе: стало известно о двух сложных направлениях

На стыке Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются опробовать прочность оборонительных рубежей украинских войск, стремясь создать контролируемую полосу вдоль государственной границы.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов. По его словам, на пограничных участках продолжается так называемая "аккуратная пальпация" — осторожное прощупывание линии обороны с целью обнаружения уязвимых мест.

Украинский офицер отметил, что противник не оставляет попыток сформировать "зону контроля" вблизи границы.

"У них вообще задача стояла создать зону контроля глубиной до 30 километров. Это абсолютно невыполнимо, но они пытаются создать хотя бы глубиной где-то километр, хотя бы где-то зайти на территорию Украины, и просто закрепиться. Это удалось сделать в поселке Грабовском, например. Яркий пример. рассказал спикер Объединенных сил.

Он также отметил, что на ход боевых действий существенно влияют погодные условия. В частности, сильные морозы затрудняют применение беспилотных летательных аппаратов.

"На сильных морозах перемерзает оптоволокно. Сильно не полетаешь именно на беспилотниках на оптоволокне, потому что очень хрупким становится именно тот кабель, который к ним тянется. А если говорить о коптерах, то у них обмерзают лопасти, роторы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оперативная обстановка на Северо-Слобожанском направлении остается неоднородной. Если в районе Купянска украинские Силы обороны продолжают удерживать город и прилегающие территории, то в Волчанске ситуация значительно сложнее из-за постоянного давления российских войск, рассказал пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, подразделения противника расположены непосредственно на северных подступах к Купянску, а также к востоку от украинского плацдарма на реке Оскол. Основная цель окупантов — сузить этот плацдарм и полностью взять его под контроль. В то же время украинские военные уверенно держат оборону, нанося врагу ощутимые потери.

