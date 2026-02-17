Росія накриває Україну ракетами: у яких регіонах вибухи

Вранці 17 лютого російські війська розпочали масовану ракетну атаку на територію України. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Про це йшлося у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Військові попередили про швидкісні цілі на Сумщині, які рухаються курсом на Полтавщину. Також ракети фіксуються у напрямку Кременчука.

Також зафіксовано захід ракет на Миколаївщину з боку тимчасово окупованих територій Херсонщини, які тримають північно-західний курс. Інші групи ракет рухаються із Сумської області через Чернігівську область у бік Київської області.

Ще група ракет через Чорне море наближається до Одеси.

Також ракети з Вінницької області прямували курсом на Хмельниччину, а далі на Тернопіль та Львів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 17 лютого Росія атакувала Одесу ударними дронами. Безпілотники йшли дуже низько висоті і перші вибухи пролунали до оголошення сигналу повітряної тривоги. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації голови Одеської ОВА Сергія Лисака у мережі Telegram.

В Одесі зафіксовано нові руйнування після атаки країни-агресора. Пошкоджено цивільні об'єкти та інфраструктуру, на місцях працюють екстрені служби, відомо про постраждалих. Внаслідок атаки по Одесі в ніч на 17 лютого пошкоджено об'єкт інфраструктури та низку цивільних будівель. У

одному із районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. Вогонь охопив частину багатоповерхівки, на місці оперативно розпочали роботу рятувальники.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія зробила масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та пожежі, яка загинула.



