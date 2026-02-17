logo

Россия накрывает Украину ракетами: в каких регионах взрывы
НОВОСТИ

Россия накрывает Украину ракетами: в каких регионах взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города

17 февраля 2026, 06:53
Автор:
Кравцев Сергей

Утром 17 февраля российские войска начали массированную ракетную атаку на территорию Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Россия накрывает Украину ракетами: в каких регионах взрывы

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Военные предупредили о скоростных целях в Сумской области, которые движутся курсом на Полтавщину. Также ракеты фиксируются в направлении Кременчуга.

Также зафиксировано заход ракет на Николаевщину со стороны временно оккупированных территорий Херсонщины, они держат северо-западный курс. Другие группы ракет движутся из Сумской области через Черниговскую область в сторону Киевской области.

Еще группа ракет через Черное море приближается к Одессе.

Также ракеты з Винницкой области направлялись курсом на Хмельниччину, а далее на Тернополь и Львов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу ударными дронами. Беспилотники шли на очень низко высоте и первые взрывы раздались до объявления сигнала воздушной тревоги. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации главы Одесской ОВА Сергея Лысака в сети Telegram.

В Одессе зафиксированы новые разрушения после атаки страны-агрессора. Повреждены гражданские объекты и инфраструктура, на местах работают экстренные службы, известно о пострадавших.  В результате атаки по Одессе в ночь на 17 февраля поврежден объект инфраструктуры и ряд гражданских зданий. В

 одном из районов города произошел пожар на верхних этажах жилого дома. Огонь охватил часть многоэтажки, на месте оперативно начали работу спасатели.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры и пожара, погибший.




