Росія накрила смертельним вогнем Запорізьку область: що відомо про загиблих

Внаслідок російської терористичної атаки в Запорізькій області загинули троє людей, ще одна людина отримала поранення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС Запорізької області.

Удар по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російська окупаційна армія атакувала Запорізький район.

"Росіяни завдали ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську. Зруйновано будинки, виникли пожежі. На жаль, загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік отримав поранення. Йому надається вся необхідна медична допомога", – зазначив голова регіону.

Вранці ДСНС уточнила, що у Вільнянську загинули 62-річний чоловік та жінки 26 та 50 років. Поранення отримав 57-річний чоловік.

Крім того, за даними рятувальників, пошкоджено 7 приватних будинків, один – знищено.

"Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв. та займання газової труби. На місці працюють усі екстрені служби", – зазначили у ДСНС.

