Россия накрыла смертельным огнем Запорожскую область: что известно о погибших

Кравцев Сергей
В результате российской террористической атаки в Запорожской области погибли три человека, еще один человек получил ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Запорожской области.
Удар по Запорожью. Фото: ГСЧС
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российская оккупационная армия атаковала Запорожский район.
Утром ГСЧС уточнила, что в Вольнянске погибли 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет. Ранения получил 57- летний мужчина.
Кроме того, по данным спасателей, повреждены 7 частных домов, один – уничтожен.
