Россия накрыла смертельным огнем Запорожскую область: что известно о погибших

В результате российской террористической атаки в Запорожской области погибли три человека, еще один человек получил ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Запорожской области.

Удар по Запорожью. Фото: ГСЧС

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российская оккупационная армия атаковала Запорожский район.

"Россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске. Разрушены дома, возникли пожары. К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметил глава региона.

Утром ГСЧС уточнила, что в Вольнянске погибли 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет. Ранения получил 57- летний мужчина.

Кроме того, по данным спасателей, повреждены 7 частных домов, один – уничтожен.

"Спасатели ликвидировали пожар жилого дома 100 кв. и возгорание газовой трубы. На месте работают все экстренные службы", – отметили в ГСЧС.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате атаки РФ на Киевщину пострадала Белогородская община. Повреждения получил многоквартирный дом. Есть погибшие. Об этом у себя в Telegram сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединенные Штаты, по данным западных СМИ, подталкивают Украину к отказу от оставшейся под ее контролем части Донецкой области в обмен на американские гарантии безопасности. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



