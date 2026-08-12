Росія наближається до жорсткої позначки втрат: кого Кремль терміново кидає у бій

Втрати російської армії у війні проти України наближаються до позначки 1,5 млн осіб. За даними Генерального штабу ЗСУ на 11 серпня, сукупні втрати російських військ досягли 1460400 військовослужбовців. У цю цифру входять убиті та поранені, частина яких після відновлення може повертатися на фронт.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

При цьому точна кількість загиблих залишається невідомою. Як пише Newsweek, підрахунок втрат в умовах війни є вкрай складним: Москва і Київ можуть публікувати власні оцінки, одночасно приховуючи реальні масштаби втрат. Такі дані використовуються не лише для інформування суспільства, але й для підтримки морального духу та посилення позицій на міжнародній арені.

Західні оцінки також свідчать про колосальні втрати Росії. Британська розвідка GCHQ у травні оцінювала кількість загиблих російських військових приблизно 500 тис. осіб. Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) називав цифру близько 450 тис. загиблих, а загальні російські втрати – приблизно 1,4 млн осіб.

Для порівняння CSIS оцінював сукупні військові втрати України приблизно в 625 тис. осіб, включаючи до 150 тис. загиблих.

Newsweek зазначає, що за роки війни Москва неодноразово змінювала джерела поповнення армії. На початку повномасштабного вторгнення значну частину втрат становили найбільш підготовлені підрозділи російської армії. Потім Кремль почав активно використовувати ув'язнених, у тому числі через структури ПВК "Вагнер".

Пізніше ставку було зроблено на добровольців, однак і цей ресурс виявився обмеженим. Росія також розширила залучення іноземних бійців. Одним із найпомітніших прикладів стала Північна Корея.

За словами Володимира Зеленського, Москва може отримати до 50 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Для порівняння, 2024 року, за українськими оцінками, на боці Росії воювали близько 14 тис. солдатів КНДР.

Таким чином, наближення російських втрат до півтора мільйона посилює для Кремля проблему пошуку нових людей для продовження війни.

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