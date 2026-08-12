Россия приближается к жесткой отметке потерь: кого Кремль срочно бросает в бой

Потери российской армии в войне против Украины приближаются к отметке в 1,5 млн человек. По данным Генерального штаба ВСУ на 11 августа, совокупные потери российских войск достигли 1 460 400 военнослужащих. В эту цифру входят убитые и раненые, часть которых после восстановления может возвращаться на фронт.

Российские войска. Фото: из открытых источников

При этом точное количество погибших остается неизвестным. Как пишет Newsweek, подсчет потерь в условиях войны крайне сложен: Москва и Киев могут публиковать собственные оценки, одновременно скрывая реальные масштабы потерь. Такие данные используются не только для информирования общества, но и для поддержания морального духа и усиления позиций на международной арене.

Западные оценки также свидетельствуют о колоссальных потерях России. Британская разведка GCHQ в мае оценивала количество погибших российских военных примерно в 500 тыс. человек. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) называл цифру около 450 тыс. погибших, а общие российские потери — примерно 1,4 млн человек.

Для сравнения, CSIS оценивал совокупные военные потери Украины примерно в 625 тыс. человек, включая до 150 тыс. погибших.

Newsweek отмечает, что за годы войны Москва неоднократно меняла источники пополнения армии. В начале полномасштабного вторжения значительную часть потерь составляли наиболее подготовленные подразделения российской армии. Затем Кремль начал активно использовать заключенных, в том числе через структуры ЧВК "Вагнер".

Позже ставка была сделана на добровольцев, однако и этот ресурс оказался ограниченным. Россия также расширила привлечение иностранных бойцов. Одним из наиболее заметных примеров стала Северная Корея.

По словам Владимира Зеленского, Москва может получить до 50 тыс. северокорейских военнослужащих. Для сравнения, в 2024 году, по украинским оценкам, на стороне России воевали около 14 тыс. солдат КНДР.

Таким образом, приближение российских потерь к полутора миллионам усиливает для Кремля проблему поиска новых людей для продолжения войны.

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