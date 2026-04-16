"Росія на це не заслуговує": Зеленський після вбивства дитини нагадав світу про порожні обіцянки

Slava Kot
Після чергової масштабної атаки Росії на українські міста президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву та виконати раніше взяті зобов’язання щодо підтримки України у війні проти РФ. За його словами, лише так можна змусити Кремль до закінчення війни.
Президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку Росії по Україні в ніч на 16 квітня. За його словами, Москва вкотре доводять, що Росія продовжує робити ставку на війну.
Зеленський повідомив, що лише за одну ніч Росія застосувала близько 700 дронів і десятки ракет, зокрема 19 балістичних. Більшість ударів була спрямована на Київ, однак під обстріл також потрапили інші міста – Одеса, Дніпро. Унаслідок атак зафіксовані влучання у житлові будинки, є загиблі та понад 100 поранених. Серед жертв також 12-річна дитина.
На його думку, лише своєчасна та повна підтримка союзників може зменшити кількість жертв і змусити Росію змінити свою поведінку.
