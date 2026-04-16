"Росія на це не заслуговує": Зеленський після вбивства дитини нагадав світу про порожні обіцянки

Після чергової масштабної атаки Росії на українські міста президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву та виконати раніше взяті зобов’язання щодо підтримки України у війні проти РФ. За його словами, лише так можна змусити Кремль до закінчення війни.

Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку Росії по Україні в ніч на 16 квітня. За його словами, Москва вкотре доводять, що Росія продовжує робити ставку на війну.

"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами", — йдеться в заяві.

Зеленський повідомив, що лише за одну ніч Росія застосувала близько 700 дронів і десятки ракет, зокрема 19 балістичних. Більшість ударів була спрямована на Київ, однак під обстріл також потрапили інші міста – Одеса, Дніпро. Унаслідок атак зафіксовані влучання у житлові будинки, є загиблі та понад 100 поранених. Серед жертв також 12-річна дитина.

На його думку, лише своєчасна та повна підтримка союзників може зменшити кількість жертв і змусити Росію змінити свою поведінку.

"Жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані", — додав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після атаки РФ по Одесі зросла кількість загиблих і поранених.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський зробив тривожну заяву щодо війни: "Гірше вже не може бути".