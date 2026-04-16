Главная Новости Общество Война с Россией "Россия этого не заслуживает": Зеленский после убийства ребенка напомнил миру о пустых обещаниях
"Россия этого не заслуживает": Зеленский после убийства ребенка напомнил миру о пустых обещаниях

Зеленский заявил, что Россия не заслуживает смягчения санкций и призвал партнеров выполнить обещания о помощи Украине.

16 апреля 2026, 10:25
Автор:
Slava Kot

После очередной масштабной атаки России на украинские города президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Москву и выполнить взятые ранее обязательства по поддержке Украины в войне против РФ. По его словам, только так можно вынудить Кремль к окончанию войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку России по Украине в ночь на 16 апреля. По его словам, Москва еще раз доказывают, что Россия продолжает делать ставку на войну.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ – нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами", — говорится в заявлении.

Зеленский сообщил, что всего за одну ночь Россия применила около 700 дронов и десятки ракет, в том числе 19 баллистических. Большинство ударов было направлено на Киев, однако под обстрелы также попали другие города – Одесса, Днепр. В результате атак зафиксированы попадания в жилые дома, есть погибшие и более 100 раненых. Среди жертв также 12-летний ребенок.

По его мнению, только своевременная и полная поддержка союзников может снизить количество жертв и заставить Россию изменить свое поведение.

"Никакой нормализации такой России быть не может. Давление на Россию должно работать. И важно вовремя выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки РФ по Одессе возросло число погибших и раненых.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал тревожное заявление по поводу войны: "Хуже уже не может быть".



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18686
