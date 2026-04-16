"Россия этого не заслуживает": Зеленский после убийства ребенка напомнил миру о пустых обещаниях

Slava Kot
После очередной масштабной атаки России на украинские города президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Москву и выполнить взятые ранее обязательства по поддержке Украины в войне против РФ. По его словам, только так можно вынудить Кремль к окончанию войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку России по Украине в ночь на 16 апреля. По его словам, Москва еще раз доказывают, что Россия продолжает делать ставку на войну.
Зеленский сообщил, что всего за одну ночь Россия применила около 700 дронов и десятки ракет, в том числе 19 баллистических. Большинство ударов было направлено на Киев, однако под обстрелы также попали другие города – Одесса, Днепр. В результате атак зафиксированы попадания в жилые дома, есть погибшие и более 100 раненых. Среди жертв также 12-летний ребенок.
По его мнению, только своевременная и полная поддержка союзников может снизить количество жертв и заставить Россию изменить свое поведение.
