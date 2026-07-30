Росія може втратити головну перевагу на фронті: у США назвали вразливе місце армії Путіна

Україна послідовно позбавляє російську армію однієї з її ключових переваг на фронті – панування тактичної авіації. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що знищення авіаційних можливостей РФ здатне суттєво уповільнити наступальні дії російських військ та змінити баланс сил на лінії фронту.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські експерти нагадують, що російське командування активно використовує керовані авіабомби для підтримки наземних операцій. Саме авіація дозволяє окупантам руйнувати укріплені позиції ЗСУ, перетворювати населені пункти на руїни, які потім використовуються для прихованого просування піхоти, а також завдавати ударів по українській логістиці. Однак саме ця залежність стає однією з головних слабкостей російської армії.

В ISW зазначають, що Україна вже досягла значних успіхів у придушенні російської системи протиповітряної оборони завдяки тривалій кампанії зі знищення коштів ППО. Це відкрило додаткові можливості для подальшої боротьби із російською бойовою авіацією.

Особливу роль у цій стратегії відіграють західні винищувачі F-16 та Gripen, а також сучасні засоби протиповітряної оборони. За оцінкою аналітиків, подальша військова допомога союзників дозволить Україні посилити тиск на російські повітряні сили та поступово скоротити їхні можливості діяти поблизу лінії фронту.

У ISW наголошують, що зниження ефективності російської авіації автоматично ускладнить проведення штурмових операцій. Без постійної підтримки з повітря окупантам значно важче руйнуватиме українські укріплення, прикриватиме наступні підрозділи та забезпечуватиме просування своїх військ. В результаті темпи російського наступу можуть суттєво знизитися, а можливості України щодо утримання оборони – навпаки, зміцнитись.

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