Россия может лишиться главного преимущества на фронте: в США назвали уязвимое место армии Путина

Украина последовательно лишает российскую армию одного из ее ключевых преимуществ на фронте – господства тактической авиации. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что уничтожение авиационных возможностей РФ способно существенно замедлить наступательные действия российских войск и изменить баланс сил на линии фронта.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские эксперты напоминают, что российское командование активно использует управляемые авиабомбы для поддержки наземных операций. Именно авиация позволяет оккупантам разрушать укрепленные позиции ВСУ, превращать населенные пункты в руины, которые затем используются для скрытого продвижения пехоты, а также наносить удары по украинской логистике. Однако именно эта зависимость становится одной из главных слабостей российской армии.

В ISW отмечают, что Украина уже добилась значительных успехов в подавлении российской системы противовоздушной обороны благодаря длительной кампании по уничтожению средств ПВО. Это открыло дополнительные возможности для дальнейшей борьбы с российской боевой авиацией.

Особую роль в этой стратегии играют западные истребители F-16 и Gripen, а также современные средства противовоздушной обороны. По оценке аналитиков, дальнейшая военная помощь союзников позволит Украине усилить давление на российские воздушные силы и постепенно сократить их возможности действовать вблизи линии фронта.

В ISW подчеркивают, что снижение эффективности российской авиации автоматически усложнит проведение штурмовых операций. Без постоянной поддержки с воздуха оккупантам будет значительно труднее разрушать украинские укрепления, прикрывать наступающие подразделения и обеспечивать продвижение своих войск. В результате темпы российского наступления могут существенно снизиться, а возможности Украины по удержанию обороны – наоборот, укрепиться.

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