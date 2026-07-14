Росія може вдарити нещадно: на пускових локаціях жахлива кількість дронів

Російські війська накопичили на пускових локаціях велику кількість дронів.

Дрон. Ілюстративне фото

За інформацією моніторингових пабліків, протягом 13 та 14 липня ворог здійснив доставку ударних БпЛА різних типів у тому числі і реактивних на майже всі пускові локації. Орієнтовна кількість становить 1175 одиниць на наступних локаціях:

Орел (Цимбулово) 110 одиниць;

Гвардійське (Крим) 100 одиниць;

Чауда (Крим) 60 одиниць;

Навля (Брянськ) 125 одиниць;

Шаталово (Смоленськ) 185 одиниць;

Донецьк 25 одиниць;

Приморськ-Ахтарськ 165 одиниць;

Курськ 175 одиниць;

Мілерево 230 одиниць.

Зазначається, що вчора відмічались пуски дронів з району Железногорська (Курщина), з транспорту, у невеликій кількості.

“Чи будуть використані всі засоби найближчим часом або ж ворог просто поповнив запаси невідомо”, — уточнили аналітики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує новий масований удар по території України. Головним вектором знову може стати Київ та Київська область.

Моніторингові канали попередили, які цілі може обстріляти ворог. При цьому попереджають, що це не офіційна інформація, тому ставитися до неї варто, як до можливого попередження. Однак для всіх киян та мешканців Київської області важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Серед можливих локацій моніторингові канали називають Печерський, Солом’янський район, Шевченківський район, Святошинський, Деснянський, Дарницький район, Подільський, Оболонський, Голосіївський, Дніпровський район та Центральний залізничний вузол Києва.

За попередньою інформацією ворог може завдати масованого удару протягом 48 годин.



