Россия может ударить беспощадно: на пусковых локациях ужасное количество дронов

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Кречмаровская Наталия
Российские войска накопили на пусковых локациях большое количество дронов.
Дрон. Иллюстративное фото
По информации мониторинговых пабликов, в течение 13 и 14 июля враг осуществил доставку ударных БпЛА разных типов, в том числе и реактивных на почти все пусковые локации. Примерное количество составляет 1175 единиц на следующих локациях:
Орел (Цимбулово) 110 единиц;
Гвардейское (Крым) 100 единиц;
Чауда (Крым) 60 единиц;
Навля (Брянск) 125 единиц;
Шаталово (Смоленск) 185 единиц;
Донецк 25 единиц;
Приморск-Ахтарск 165 единиц;
Курск 175 единиц;
Миллерево 230 единиц.
Отмечается, что вчера отмечались пуски дронов из района Железногорска (Курщина) с транспорта в небольшом количестве.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Главным вектором снова может стать Киев и Киевская область.
Мониторинговые каналы предупредили, какие цели могут обстрелять враг. При этом предупреждают, что это не официальная информация, поэтому относиться к ней следует как к возможному предупреждению. Однако для всех киевлян и жителей Киевской области важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Среди возможных локаций мониторинговые каналы называют Печерский, Соломенский, Шевченковский, Святошинский, Деснянский, Дарницкий, Подольский, Оболонский, Голосеевский, Днепровский и Центральный железнодорожный узел Киева.
По предварительной информации, враг может нанести массированный удар в течение 48 часов.