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Россия может ударить беспощадно: на пусковых локациях ужасное количество дронов

Более 1100 БПЛА враг накопил на пусковых локациях

14 июля 2026, 19:51
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Кречмаровская Наталия

Российские войска накопили на пусковых локациях большое количество дронов.

Россия может ударить беспощадно: на пусковых локациях ужасное количество дронов

Дрон. Иллюстративное фото

По информации мониторинговых пабликов, в течение 13 и 14 июля враг осуществил доставку ударных БпЛА разных типов, в том числе и реактивных на почти все пусковые локации. Примерное количество составляет 1175 единиц на следующих локациях:

  • Орел (Цимбулово) 110 единиц;

  • Гвардейское (Крым) 100 единиц;

  • Чауда (Крым) 60 единиц;

  • Навля (Брянск) 125 единиц;

  • Шаталово (Смоленск) 185 единиц;

  • Донецк 25 единиц;

  • Приморск-Ахтарск 165 единиц;

  • Курск 175 единиц;

  • Миллерево 230 единиц.

Отмечается, что вчера отмечались пуски дронов из района Железногорска (Курщина) с транспорта в небольшом количестве.

"Будут ли использованы все средства в ближайшее время или враг просто пополнил запасы неизвестно", — уточнили аналитики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Главным вектором снова может стать Киев и Киевская область.

Мониторинговые каналы предупредили, какие цели могут обстрелять враг. При этом предупреждают, что это не официальная информация, поэтому относиться к ней следует как к возможному предупреждению. Однако для всех киевлян и жителей Киевской области важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Среди возможных локаций мониторинговые каналы называют Печерский, Соломенский, Шевченковский, Святошинский, Деснянский, Дарницкий, Подольский, Оболонский, Голосеевский, Днепровский и Центральный железнодорожный узел Киева.

По предварительной информации, враг может нанести массированный удар в течение 48 часов.




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