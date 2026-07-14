Россия может ударить беспощадно: на пусковых локациях ужасное количество дронов

Российские войска накопили на пусковых локациях большое количество дронов.

Дрон. Иллюстративное фото

По информации мониторинговых пабликов, в течение 13 и 14 июля враг осуществил доставку ударных БпЛА разных типов, в том числе и реактивных на почти все пусковые локации. Примерное количество составляет 1175 единиц на следующих локациях:

Орел (Цимбулово) 110 единиц;

Гвардейское (Крым) 100 единиц;

Чауда (Крым) 60 единиц;

Навля (Брянск) 125 единиц;

Шаталово (Смоленск) 185 единиц;

Донецк 25 единиц;

Приморск-Ахтарск 165 единиц;

Курск 175 единиц;

Миллерево 230 единиц.

Отмечается, что вчера отмечались пуски дронов из района Железногорска (Курщина) с транспорта в небольшом количестве.

"Будут ли использованы все средства в ближайшее время или враг просто пополнил запасы неизвестно", — уточнили аналитики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Главным вектором снова может стать Киев и Киевская область.

Мониторинговые каналы предупредили, какие цели могут обстрелять враг. При этом предупреждают, что это не официальная информация, поэтому относиться к ней следует как к возможному предупреждению. Однако для всех киевлян и жителей Киевской области важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Среди возможных локаций мониторинговые каналы называют Печерский, Соломенский, Шевченковский, Святошинский, Деснянский, Дарницкий, Подольский, Оболонский, Голосеевский, Днепровский и Центральный железнодорожный узел Киева.

По предварительной информации, враг может нанести массированный удар в течение 48 часов.



