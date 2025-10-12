Росія може почати новий конфлікт одразу після закінчення війни в Україні: яка нова ціль Путіна

Американський Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що Росія може становити безпосередню загрозу для НАТО вже невдовзі після закінчення війни в Україні. У своєму новому звіті аналітики зазначають, що Москва не чекатиме на повне відновлення армії, щоб розпочати новий військовий конфлікт.

Росія може атакувати НАТО після закінчення війни в Україні. Фото з відкритих джерел

За даними ISW, Росія вже фактично вступила у так звану "нульову фазу", тобто період підготовки до можливої війни з НАТО. Йдеться про активні розвідувальні операції, кібератаки та інформаційні кампанії, які створюють психологічне підґрунтя для майбутніх дій.

"Росія може становити значну загрозу для НАТО набагато раніше, ніж 2036 року", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики наголошують, що постійні атаки безпілотників по військових об’єктах і критичній інфраструктурі Європи, які приписують Росії, є частиною цієї стратегії.

Окрему увагу ISW приділяє питанню людських ресурсів. За оцінками Інституту вивчення війни, Росія активно створює стратегічний резерв, який може бути використаний як в Україні, так і у можливій війні проти НАТО. Попри значні втрати, Москва може бути здатна швидко поповнювати свої війська. За підрахунками аналітиків, уже через кілька місяців після завершення активних бойових дій в Україні Росія матиме боєздатні сили, які можна буде оперативно перекинути на східний фланг НАТО.

Крім того, аналітики вказують, що завдяки війні в Україні російські військові розробляють нові концепції ведення бойових дій, зокрема, тактики, які дозволяють проводити масштабні операції без масового використання танків і бронетехніки. Це має на меті ускладнити застосування подібних засобів противником.

ISW застерігає, що НАТО не може дозволити собі чекати, поки Росія відновиться до довоєнного рівня. Москва може діяти раніше, якщо не відчує належного стримування.

"Росія зараз набуває значного досвіду в сучасній війні на постійно мінливому театрі військових дій, що характеризується надзвичайно коротким циклом інновацій. НАТО та її союзники повинні бути готові до стримування та, за необхідності, подолання загроз, які Росія, ймовірно, створюватиме одразу після закінчення активних бойових дій в Україні", — йдеться у звіті ISW.

