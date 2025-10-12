Россия может начать новый конфликт сразу после окончания войны в Украине: какова новая цель Путина

Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что Россия может представлять непосредственную угрозу НАТО уже вскоре после окончания войны в Украине. В своем новом отчете аналитики отмечают, что Москва не будет ждать полного восстановления армии, чтобы начать новый военный конфликт.

Россия может атаковать НАТО по окончании войны в Украине. Фото из открытых источников

По данным ISW, Россия уже фактически вступила в так называемую "нулевую фазу", то есть период подготовки к возможной войне с НАТО. Речь идет об активных разведывательных операциях, кибератаках и информационных кампаниях, которые создают психологическую основу для будущих действий.

"Россия может представлять значительную угрозу для НАТО гораздо раньше, чем в 2036 году", — говорится в отчете ISW.

Аналитики подчеркивают, что приписывающие России постоянные атаки беспилотников по военным объектам и критической инфраструктуре Европы являются частью этой стратегии.

Отдельное внимание ISW уделяет вопросу человеческих ресурсов. По оценкам Института изучения войны Россия активно создает стратегический резерв, который может быть использован как в Украине, так и в возможной войне против НАТО. Несмотря на значительные потери, Москва может быть способна быстро восполнять свои войска. По подсчетам аналитиков, уже через несколько месяцев после завершения активных боевых действий в Украине у России будут боеспособные силы, которые можно будет оперативно перебросить на восточный фланг НАТО.

Кроме того, аналитики указывают, что благодаря войне в Украине российские военные разрабатывают новые концепции ведения боевых действий, в частности, тактики, позволяющие проводить масштабные операции без массового использования танков и бронетехники. Это ставит целью усложнить применение подобных средств противником.

ISW предостерегает, что НАТО не может позволить себе ждать, пока Россия восстановится до довоенного уровня. Москва может действовать раньше, если не почувствует должного сдерживания.

"Россия сейчас приобретает значительный опыт в современной войне на постоянно меняющемся театре военных действий, который характеризуется чрезвычайно коротким циклом инноваций. НАТО и ее союзники должны быть готовы к сдерживанию и, при необходимости, преодолению угроз, которые Россия, вероятно, будет создавать после окончания активных боевых действий в Украине", — говорится в отчете ISW.

