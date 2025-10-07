Росія вступила в першу фазу війни з НАТО: як вирішили діяти в Кремлі

Росія розпочала нову фазу своєї довгострокової стратегії, яка передбачає підготовку до можливої війни з НАТО. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль активізував так звану "Фазу 0". Це етап створення інформаційно-психологічних умов, покликаних виправдати потенційну агресію проти Альянсу.

Росія розпочала першу фазу підготовки до війни з НАТО

Згідно зі звітом ISW, Росія наразі проводить скоординовані дії для формування як фізичного, так і психологічного підґрунтя до можливих воєнних сценаріїв проти НАТО. У рамках цієї кампанії російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР) регулярно поширює заяви про нібито підготовку "провокацій" із боку західних держав.

6 жовтня СЗР звинуватила Велику Британію в тому, що вона нібито планує залучити групу проукраїнських росіян до нападу на військовий або цивільний корабель у європейському порту. У заяві також прозвучала спроба втягнути у "змову" Китай, нібито британці забезпечать диверсантів обладнанням китайського виробництва, щоб дискредитувати Пекін.

Як вказує Інститут вивчення війни, такі звинувачення повторюють попередні заяви СЗР про "змови" проти Польщі, Молдови та Сербії, що свідчить про системну інформаційну операцію Москви.

ISW нагадує, що Росія вже тривалий час веде підривну діяльність проти країн НАТО, зокрема здійснює радіоелектронні атаки, глушить GPS, а також проводить диверсії та підпали. Восени 2025 року кількість таких інцидентів різко зросла, зокрема через порушення повітряного простору НАТО дронами.

"Така схема організованої діяльності свідчить про те, що Росія вступила в першу фазу підготовки — "Фазу 0" — для переходу до вищого рівня війни, ніж той, у якому Росія бере участь зараз, такого як майбутня війна між НАТО та Росією", — вказують аналітики.

Крім інформаційних атак, Росія здійснює структурні військові зміни, проводить реорганізацію військових округів на західному напрямку та зміцнює бази поблизу кордону з Фінляндією. Ці кроки ISW розглядає як частину довгострокової підготовки до можливого конфлікту з НАТО.

На думку експертів, поширення заяв про "атаки під чужим прапором" має подвійну мету, а саме вплинути на Захід і мобілізувати власне населення. Кремль прагне посіяти страх у європейському суспільстві, підірвати єдність НАТО, змусити країни ЄС зменшити підтримку України та підготувати росіян до виправдання можливої агресії.

"Ці зусилля є частиною ширшої кампанії рефлексивного контролю Росії, метою якої є спонукати опонентів Росії приймати політичні рішення, які насправді вигідні Росії. Кремль створює умови для виправдання та залучення громадської підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО", — йдеться у звіті ISW.

