Россия вступила в первую фазу войны с НАТО: как решили действовать в Кремле

Россия начала новую фазу своей долгосрочной стратегии, предусматривающей подготовку к возможной войне с НАТО. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль активизировал так называемую "Фазу 0". Это этап создания информационно-психологических условий, призванных оправдать потенциальную агрессию против Североатлантического союза.

Россия начала первую фазу подготовки к войне с НАТО

Согласно отчету ISW, Россия сейчас предпринимает скоординированные действия по формированию как физической, так и психологической основы к возможным военным сценариям против НАТО. В рамках этой кампании российская Служба внешней разведки (СВР) регулярно распространяет заявления о якобы подготовке "провокаций" со стороны западных государств.

6 октября СВР обвинила Великобританию в том, что она якобы планирует привлечь группу проукраинских россиян к нападению на военный или гражданский корабль в европейском порту. В заявлении также прозвучала попытка втянуть в "заговор" Китай, якобы британцы снабдят диверсантов оборудованием китайского производства, чтобы дискредитировать Пекин.

Как указывает Институт изучения войны, такие обвинения повторяют предварительные заявления СВР о "заговорах" против Польши, Молдовы и Сербии, что свидетельствует о системной информационной операции Москвы.

ISW напоминает, что Россия уже долгое время ведет подрывную деятельность против стран НАТО, в частности, осуществляет радиоэлектронные атаки, глушит GPS, а также проводит диверсии и поджоги. Осенью 2025 года количество таких инцидентов резко возросло, в частности из-за нарушения воздушного пространства НАТО дронами.

"Такая схема организованной деятельности свидетельствует о том, что Россия вступила в первую фазу подготовки — "Фазу 0" — для перехода к более высокому уровню войны, чем тот, в котором Россия участвует сейчас, как будущая война между НАТО и Россией", — указывают аналитики.

Кроме информационных атак Россия осуществляет структурные военные изменения, проводит реорганизацию военных округов на западном направлении и укрепляет базы вблизи границы с Финляндией. Эти шаги ISW рассматривают как часть долгосрочной подготовки к возможному конфликту с НАТО.

По мнению экспертов, распространение заявлений об "атаки под чужим флагом" имеет двойную цель, а именно повлиять на Запад и мобилизовать собственное население. Кремль стремится посеять страх в европейском обществе, подорвать единство НАТО, заставить страны ЕС снизить поддержку Украины и подготовить россиян к оправданию возможной агрессии.

"Эти усилия являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля России, целью которой является побудить оппонентов России принимать политические решения, действительно выгодные России. Кремль создает условия для оправдания и привлечения общественной поддержки любой возможной будущей российской агрессии против НАТО", — говорится в отчете ISW.

