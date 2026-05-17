Росія масовано атакувала Україну дронами: де були вибухи та які наслідки ударів

У ніч проти 17 травня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів країни. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, є постраждалі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала 287 засобів повітряного нападу. Українська протиповітряна оборона знешкодила 279 цілей.

Вибух в Сумах

Одразу після опівночі місто опинилося під масованою атакою дронів. Виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар повідомляв про роботу мобільних вогневих груп та серію вибухів у місті. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Удар Дніпру

Російські безпілотники атакували Дніпро та область майже одночасно із ударами по Сумах. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про кілька пожеж та пошкодження приватних будинків і підприємств.

Унаслідок атаки постраждали троє людей. Найважчі травми отримала 70-річна жінка, яку госпіталізували. Також російські війська понад 30 разів атакували райони області дронами та артилерією.

Удар по Харкову

У Харкові ворожі дрони влучили одразу у кількох районах міста. За словами мера Ігоря Терехова, у Салтівському районі після удару загорілися сім автомобілів, ще десятки авто та житлові будинки були пошкоджені вибуховою хвилею.

Також вибухи пролунали у Київському, Холодногірському, Основ’янському та Шевченківському районах. Частина ударів спричинила пожежі та пошкодження електромереж. Попередньо, обійшлося без жертв.

Атака на Запоріжжя

У Запорізькій області російський дрон атакував автозаправну станцію. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Упродовж доби окупанти завдали 960 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, використовуючи дрони та артилерію.

