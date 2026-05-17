Война с Россией Россия массированно атаковала Украину дронами: где были взрывы и какие последствия ударов
Россия массированно атаковала Украину дронами: где были взрывы и какие последствия ударов

Россия атаковала Украину сотнями дронов в ночь на 17 мая. Взрывы раздались в Сумах, Днепре, Харькове и Запорожье.

17 мая 2026, 08:40
Slava Kot

В ночь на 17 мая Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину с применением ударных беспилотников. Под ударами оказались сразу несколько регионов страны. В результате обстрелов возникли пожары, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применила 287 средств воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 279 целей.

Взрыв в Сумах

Сразу после полуночи город оказался под массированной атакой дронов. Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщал о работе мобильных огневых групп и серии взрывов в городе. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Удар Днепра

Российские беспилотники атаковали Днепр и область почти одновременно с ударами по Сумам. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о нескольких пожарах и повреждениях частных домов и предприятий.

В результате атаки пострадали три человека. Самые тяжелые травмы получила 70-летняя госпитализированная женщина. Также российские войска более 30 раз атаковали районы области дронами и артиллерией.

Удар по Харькову

В Харькове вражеские дроны попали сразу в нескольких районах города. По словам мэра Игоря Терехова, в Салтовском районе после удара загорелись семь автомобилей, еще десятки автомобилей и жилые дома были повреждены взрывной волной.

Также взрывы прогремели в Киевском, Холодногорском, Основянском и Шевченковском районах. Часть ударов вызвала пожар и повреждение электросетей. Предварительно обошлось без жертв.

Атака на Запорожье

В Запорожской области российский дрон атаковал автозаправочную станцию. Председатель ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате удара возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. За сутки оккупанты нанесли 960 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области, используя дроны и артиллерию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на самый массированный удар России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Москва содрогалась от взрывов. Россияне в панике после атаки дронов.



