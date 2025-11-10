Окремі Z-канали поширюють інформацію про те, що нібито Росія контролює логістичні шляхи ЗСУ та взяла Мирноград в оперативне оточення. Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейки.

«Росія контролює логістичні шляхи ЗСУ та взяла Мирноград в оперативне оточення»: що відомо

"Насправді: Це дезінформаційний наратив, спрямований на деморалізацію та створення ефекту "неминучої поразки".

За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в коментарі ЗМІ, українські підрозділи впевнено утримують позиції в Мирнограді і нищать російські штурмові групи на підступах до міста. Логістика ускладнена, але здійснюється", – йдеться повідомленні.

Там зазначають, що напередодні підрозділам, що обороняють Мирноград, доставлено боєприпаси та озброєння, проведено ротацію особового складу і евакуацію поранених. Аналогічно забезпечується ротація і в Покровську.

"Такі "заяви про оточення" росія використовує регулярно. Факти ж свідчать протилежне: оборона тримається, постачання йде, противник платитиме великою ціною за кожен крок", – наголошують у Центрі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські військові просуваються на Лиманському напрямку. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію військового кореспондента Богдана Мирошникова.

За його словами, ворог пройшов крізь Середнє та вже закріплюється у напрямку Коровового Яру. "З Шандриголового окупанти сунули відразу по двох напрямках — по східному та західному берегам р. Нітріус. Очевидна націленість на обхід Новоселівки з північного сходу. На жаль, оборона по Нітріусу довго не протрималася", – зазначає військкор.