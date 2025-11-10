Отдельные Z-каналы распространяют информацию о том, что Россия контролирует логистические пути ВСУ и взяла Мирноград в оперативное окружение. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейки.

Россия контролирует логистические пути ВСУ и взяла Мирноград в оперативное окружение: что известно

"На самом деле: это дезинформационный нарратив, направленный на деморализацию и создание эффекта "неизбежного поражения".

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в комментарии СМИ, украинские подразделения уверенно удерживают позиции в Мирнограде и уничтожают российские штурмовые группы на подступах к городу. Логистика усложнена, но осуществляется", – говорится в сообщении.

Там отмечают, что накануне обороняющим Мирноград подразделениям доставлены боеприпасы и вооружение, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Аналогично обеспечивается ротация и в Покровске.

"Такие заявления об окружении россия использует регулярно. Факты же свидетельствуют обратное: оборона держится, снабжение идет, противник будет платить большой ценой за каждый шаг", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские военные продвигаются на Лиманском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

По его словам, враг прошел через Среднее и уже закрепляется в направлении Коровьего Яра. "Из Шандриголового оккупанты двигались сразу по двум направлениям — по восточному и западному берегам г. Нитриус. Очевидная нацеленность на обход Новоселовки с северо-востока. К сожалению, оборона по Нитриусу долго не продержалась", — отмечает военкор.