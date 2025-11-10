Російські військові просуваються на Лиманському напрямку. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію військового кореспондента Богдана Мирошникова.

План окупації Донеччини: де мають просування росіяни

За його словами, ворог пройшов крізь Середнє та вже закріплюється у напрямку Коровового Яру.

"З Шандриголового окупанти сунули відразу по двох напрямках — по східному та західному берегам р. Нітріус.

Очевидна націленість на обхід Новоселівки з північного сходу. На жаль, оборона по Нітріусу довго не протрималася", – зазначає військкор.

Він зазначає, що наступні маневри ворога будуть спрямовані на підхід до величезного лісового масиву, який з одного боку впирається у р. Сіверський Донець, з другого — в р. Оскіл, а з третього — у м. Ізюм.

"Також окупант намагатиметься захопити с. Ярова та вийти на північний берег Сіверського Дінця.

Це остаточно ізолює наш лиманський плацдарм, і ворог приступить до розбирання переправ КАБами, а також будуть спроби просочитися на інший берег малими групами.

Загалом, справи на всьому напрямку все так само не дуже. Хоч в останні 2 тижні трошечки вдалося призупинити просування окупантів, але повної зупинки немає", – додає Мирошников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що логістика у Мирнограді Донецької області утруднена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Представник Генштабу, майор Андрій Ковальов заявив, що не припиняється оборонна операція у Покровсько-Мирноградській агломерації. Ситуація залишається складною та динамічною. Ворог задіює всі наявні резерви, але натомість тільки має величезні втрати.