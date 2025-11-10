План оккупации Донетчины: где имеют продвижение россияне

Российские военные продвигаются на Лиманском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

План оккупации Донбасса: где имеют продвижение россияне

По его словам, враг прошел через Среднее и уже закрепляется в направлении Коровьего Яра.

"Из Шандриголового оккупанты двигались сразу по двум направлениям – по восточному и западному берегам р. Нитриус.

Очевидна нацеленность на обход Новоселовки с северо-востока. К сожалению, оборона по Нитриусу долго не продержалась", – отмечает военкор.

Он отмечает, что следующие маневры врага будут направлены на подход к огромному лесному массиву, который с одной стороны упирается в г. Северский Донец, с другой — в г. Оскол, а с третьей — в г. Изюм.

Также оккупант будет пытаться захватить с. Яровая и выйти на северный берег Северского Донца.

Это окончательно изолирует наш лиманский плацдарм, и враг приступит к разборке переправ КАБами, а также попытки просочиться на другой берег малыми группами.

В общем, дела по всему направлению все так же не очень. Хотя в последние 2 недели немного удалось приостановить продвижение оккупантов, но полной остановки нет", – добавляет Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что логистика в Мирнограде Донецкой области затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Представитель Генштаба, майор Андрей Ковалев заявил, что не прекращается оборонительная операция в Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Враг задействует все имеющиеся резервы, но только имеет огромные потери.