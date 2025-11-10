logo_ukra

Чи є оточення Покровська та Мирнограда: що тепер кажуть у Генштабі

Генштаб підтвердив, що логістика у Мирнограді та Покровську утруднена, але вона не припиняється

Логістика у Мирнограді Донецької області утруднена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Чи є оточення Покровська та Мирнограда: що тепер кажуть у Генштабі

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Представник Генштабу, майор Андрій Ковальов заявив, що не припиняється оборонна операція у Покровсько-Мирноградській агломерації. Ситуація залишається складною та динамічною. Ворог задіює всі наявні резерви, але натомість тільки має величезні втрати.

Майор підкреслив, що у Мирнограді українські захисники впевнено тримають свої позиції і знищують російських окупантів на підступах до міста.

За словами офіцера, логістика до Мирнограда утруднена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності.

"Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Крім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Так само забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", — зазначив Ковальов.

Щодо Покровська, то, за словами спікера, триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у місті. Українські військові проводять пошуково-ударні дії, знищуються позиції противника у міській забудові.

За повідомленнями Інституту вивчення війни, темпи російського наступу в Покровську і навколо нього на деякий час припинилися, при цьому росіяни продовжують блокувати логістичне забезпечення ЗСУ в Мирнограді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті.

В ISW зазначають, що аналітики не виявили жодних свідчень про те, що російські сили зробили додаткові наступи в Покровському напрямку 9 листопада.



Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/10/8006624/
