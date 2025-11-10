logo

BTC/USD

105925

ETH/USD

3592.45

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Есть ли окружение Покровска и Мирнограда: что теперь говорят в Генштабе
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть ли окружение Покровска и Мирнограда: что теперь говорят в Генштабе

Генштаб подтвердил, что логистика в Мирнограде и Покровске затруднена, но она не прекращается

10 ноября 2025, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Логистика в Мирноград Донецкой области затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины, или оперативное окружение города, не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. 

Есть ли окружение Покровска и Мирнограда: что теперь говорят в Генштабе

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Представитель Генштаба, майор Андрей Ковалев заявил, что не прекращается оборонительная операция в Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только имеет огромные потери.

Майор подчеркнул, в Мирнограде украинские защитники уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу.

По словам офицера, логистика в Мирноград затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины, или оперативное окружение города, не соответствует действительности.

"Накануне подразделениям, которые обороняют город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск", — отметил Ковалев.

Что касается Покровска, то, по словам спикера, продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в городе. Украинские военные проводят поисково-ударные действия, уничтожаются позиции противника в городской застройке.

Стоит отметить, что по сообщениям Института изучения войны, темпы российского наступления в Покровске и вокруг него на некоторое время приостановились, при этом россияне продолжают блокировать логистическое обеспечение ВСУ в Мирнограде. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете.

В ISW отмечают, что аналитики не обнаружили никаких свидетельств того, что российские силы предприняли дополнительные наступления в Покровском направлении 9 ноября.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/10/8006624/
Теги:

Новости

Все новости