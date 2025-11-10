Есть ли окружение Покровска и Мирнограда: что теперь говорят в Генштабе

Рубрики
Логистика в Мирноград Донецкой области затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины, или оперативное окружение города, не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Представитель Генштаба, майор Андрей Ковалев заявил, что не прекращается оборонительная операция в Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только имеет огромные потери.
Майор подчеркнул, в Мирнограде украинские защитники уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу.
По словам офицера, логистика в Мирноград затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины, или оперативное окружение города, не соответствует действительности.
Что касается Покровска, то, по словам спикера, продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в городе. Украинские военные проводят поисково-ударные действия, уничтожаются позиции противника в городской застройке.
Стоит отметить, что по сообщениям Института изучения войны, темпы российского наступления в Покровске и вокруг него на некоторое время приостановились, при этом россияне продолжают блокировать логистическое обеспечение ВСУ в Мирнограде. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете.
В ISW отмечают, что аналитики не обнаружили никаких свидетельств того, что российские силы предприняли дополнительные наступления в Покровском направлении 9 ноября.