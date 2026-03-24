Росія кинула тисячі солдатів у штурми: у США розкрили деталі нового наступу
Росія кинула тисячі солдатів у штурми: у США розкрили деталі нового наступу

Кремль йде ва-банк у весняно-літній кампанії

24 березня 2026, 07:33
Кравцев Сергей

Російська армія різко активізувала наступальні дії на фронті, фактично розпочавши нову весняно-літню кампанію 2026 року. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а також підтвердили аналітики Інституту вивчення війни.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами Сирського, лише за період із 17 по 20 березня російські війська провели 619 атак по всій лінії фронту. Йдеться про значне зростання інтенсивності бойових дій, що супроводжується перекидкою техніки та живої сили на передову.

Командування РФ робить ставку масові піхотні штурми, попри колосальні втрати. За чотири дні боїв російська армія втратила понад 6 тисяч людей убитими та пораненими – у середньому близько 1,5 тисячі на добу. Загалом за останній тиждень втрати досягли 8,7 тисяч військовослужбовців.

Сирський зазначив, що Москва розраховує використовувати погодні умови – туман та весняну нестабільність, щоб знизити ефективність українських дронів та артилерії. Одночасно російське командування намагається підтягнути додаткові сили для продовження атак.

Аналітики ISW вважають, що нинішній наступ спрямований на так званий пояс фортець України на сході. Однак, незважаючи на тиск, експерти сумніваються, що Росії вдасться досягти стратегічних цілей у 2026 році. Максимум, потім здатна армія РФ, це обмежені тактичні успіхи ціною величезних втрат.

При цьому в Росії вже починають готувати суспільство до затяжної війни. Представники влади заявляють про "планомірне просування" у бік Слов'янська та Краматорська, наголошуючи, що темпи наступу будуть повільними.

Експерти попереджають: такий високий рівень втрат може підірвати наступальний потенціал Росії у середньостроковій перспективі та поставити під питання здатність Кремля продовжувати масштабні операції.

Читайте також на порталі "Коментарі" – росіяни мають успіхи: у DeepState розповіли, де лінія фронту знову зміщується.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-23-2026/
