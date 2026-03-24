Россия бросила тысячи солдат в штурмы: в США раскрыли детали нового наступления

Российская армия резко активизировала наступательные действия на фронте, фактически начав новую весенне-летнюю кампанию 2026 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а также подтвердили аналитики Институт изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам Сырского, только за период с 17 по 20 марта российские войска провели 619 атак по всей линии фронта. Речь идет о значительном росте интенсивности боевых действий, который сопровождается переброской техники и живой силы на передовую.

Командование РФ делает ставку на массовые пехотные штурмы, несмотря на колоссальные потери. За четыре дня боев российская армия потеряла более 6 тысяч человек убитыми и ранеными – в среднем около 1,5 тысячи в сутки. В целом за последнюю неделю потери достигли 8,7 тысячи военнослужащих.

Сырский отметил, что Москва рассчитывает использовать погодные условия – туман и весеннюю нестабильность, чтобы снизить эффективность украинских дронов и артиллерии. Одновременно российское командование пытается подтянуть дополнительные силы для продолжения атак.

Аналитики ISW считают, что нынешнее наступление направлено на так называемый "пояс крепостей" Украины на востоке. Однако, несмотря на давление, эксперты сомневаются, что России удастся достичь стратегических целей в 2026 году. Максимум, на что способна армия РФ, это ограниченные тактические успехи ценой огромных потерь.

При этом в самой России уже начинают готовить общество к затяжной войне. Представители власти заявляют о "планомерном продвижении" в сторону Славянска и Краматорска, подчеркивая, что темпы наступления будут медленными.

Эксперты предупреждают: столь высокий уровень потерь может подорвать наступательный потенциал России в среднесрочной перспективе и поставить под вопрос способность Кремля продолжать масштабные операции.

