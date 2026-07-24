На Добропільському напрямку російські війська здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб прориву із застосуванням бронетехніки, однак наступ завершився нищівною поразкою. Українські захисники зірвали атаку ще на підступах до своїх позицій, завдавши окупантам значних втрат у техніці та живій силі.

Російський танк. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, відбиття штурму забезпечили військовослужбовці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс", які діяли у взаємодії із суміжними підрозділами Сил оборони. Саме оператори дронів стали ключовою силою, що зупинила просування російської бронеколони.

За офіційними даними, під час бою було знищено дев'ять російських танків, дві бойові броньовані машини та три реактивні системи залпового вогню "Град". Крім того, ліквідовано кілька десятків російських військовослужбовців, які брали участь у наступі.

Опубліковані ДПСУ кадри демонструють, як українські безпілотники поетапно вражають бронетехніку, транспорт та групи окупантів, які намагалися просуватися навіть на мотоциклах. Після точних ударів техніка одна за одною вибухає або займається, залишаючись догорати просто посеред полів Донеччини.

У Силах оборони наголошують, що російська армія продовжує робити ставку на масовані механізовані атаки, однак розвиток українських безпілотних систем дедалі частіше перетворює такі наступальні операції на катастрофу для окупантів ще до виходу на українські позиції. Знищення значної кількості бронетехніки вкотре засвідчило, що навіть масштабні штурми не гарантують Росії успіху на фронті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати готовність до дипломатичного врегулювання війни та послідовно виступає за проведення переговорів за участю України, США та Росії. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).



