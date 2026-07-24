На Добропольском направлении российские войска совершили одну из самых масштабных за последнее время попыток прорыва с применением бронетехники, однако наступление завершилось сокрушительным поражением. Украинские защитники сорвали атаку еще на подступах к своим позициям, нанеся оккупантам значительные потери в технике и живой силе.

Российский танк. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, отражение штурма обеспечили военнослужащие подразделения беспилотных авиационных систем Феникс, которые действовали во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны. Именно операторы дронов стали ключевой силой, остановившей продвижение российской бронеколонны.

По официальным данным, во время боя были уничтожены девять российских танков, две боевые бронированные машины и три реактивных системы залпового огня "Град". Кроме того, ликвидировано несколько десятков участвовавших в наступлении российских военнослужащих.

Опубликованные ГНСУ кадры демонстрируют, как украинские беспилотники поэтапно поражают бронетехнику, транспорт и группы окупантов, которые пытались продвигаться даже на мотоциклах. После точных ударов техника одна за другой взрывается или занимается, оставаясь догорать прямо посреди полей Донбасса.

В Силах обороны отмечают, что российская армия продолжает делать ставку на массированные механизированные атаки, однако развитие украинских беспилотных систем все чаще превращает такие наступательные операции в катастрофу для оккупантов еще до выхода на украинские позиции. Уничтожение значительного количества бронетехники в очередной раз показало, что даже масштабные штурмы не гарантируют России успеха на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать готовность к дипломатическому урегулированию войны и последовательно выступает за проведение переговоров с участием Украины, США и России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).



