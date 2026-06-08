Росія кинула нові сили: де окупанти в рази посилили штурми

Російська армія активізувала наступальні дії на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, перекинувши до району бойових дій нові частини та підрозділи. Про це в ефірі телеканалу "Суспільне" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Російські війська

За його словами, протягом останніх півтора тижня українські військові фіксують стабільне зростання штурмової активності противника. Щодоби на цьому відтинку фронту відбувається близько 40 бойових зіткнень. Така динаміка свідчить про намір російського командування посилити тиск на українські позиції та спробувати досягти тактичних успіхів.

Волошин зазначив, що окупанти провели ротацію сил, які беруть участь у штурмах. На напрямок прибули нові підрозділи, які одразу залучаються до наступальних операцій.

Найбільш напружена ситуація спостерігається на двох ділянках. Перша — на південний захід від Гуляйполя, в районі населених пунктів Чарівне, Залізничне та Гуляйпільське. Саме тут російські війська намагаються просуватися у бік села Омельник.

Ще одним осередком запеклих боїв залишається територія на північ від Гуляйполя. У районах Добропілля, Варварівки та Прилук противник веде наступ у напрямках Тернуватого, Косівцевого та Різдвянки. За словами речника, саме тут тривають найінтенсивніші бойові дії.

Попри постійні атаки, Сили оборони України утримують позиції та не дозволяють ворогу досягти суттєвого просування. Волошин наголосив, що українські захисники ефективно стримують російський наступ.

Загалом ситуація на півдні залишається складною та напруженою. Водночас різких змін на лінії фронту не зафіксовано. Минулого тижня на південному напрямку відбулося понад 330 бойових зіткнень, що свідчить про високий рівень бойової активності противника.

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