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Россия бросила новые силы: где оккупанты в разы усилили штурмы

Враг опрокинул дополнительные подразделения и пытается прорвать оборону сразу на нескольких направлениях, однако украинские военные сдерживают давление

8 июня 2026, 13:14
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Кравцев Сергей

Российская армия активизировала наступательные действия на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, опрокинув в район боевых действий новые части и подразделения. Об этом в эфире телеканала "Общественное" сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Россия бросила новые силы: где оккупанты в разы усилили штурмы

Российские войска

По его словам, за последние полторы недели украинские военные фиксируют стабильный рост штурмовой активности противника. Ежесуточно на этом отрезке фронта происходит около 40 боевых столкновений. Такая динамика свидетельствует о намерении российского командования усилить давление на украинские позиции и попытаться добиться тактических успехов.

Волошин отметил, что оккупанты провели ротацию сил, участвующих в штурмах. На направление прибыли новые подразделения, которые сразу привлекаются к наступательным операциям.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на двух участках. Первая — юго-западнее Гуляйполя, в районе населенных пунктов Волшебное, Железнодорожное и Гуляйпольское. Именно здесь русские войска пытаются продвигаться в сторону села Омельник.

Еще одним очагом ожесточенных боев остается территория к северу от Гуляйполя. В районах Доброполья, Варваровки и Прилук противник ведет наступление в направлениях Терноватого, Косовцевого и Рождественской. По словам спикера, именно здесь продолжаются самые интенсивные боевые действия.

Несмотря на постоянные атаки, Силы обороны Украины удерживают позиции и не позволяют врагу добиться существенного продвижения. Волошин подчеркнул, что украинские защитники эффективно сдерживают российское наступление.

В общем, ситуация на юге остается сложной и напряженной. В то же время резкие изменения на линии фронта не зафиксированы. На прошлой неделе на южном направлении произошло более 330 боевых столкновений, что свидетельствует о высоком уровне боевой активности противника.

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