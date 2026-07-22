Росія кинула головні сили на це місто: у ЗСУ розкрили плани окупантів

Російське командування зосередило основні зусилля на лиманському напрямі, розглядаючи його як ключовий плацдарм для подальшого наступу на Донеччині. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, саме ця ділянка фронту сьогодні є головним напрямком докладання сил російської армії. Захоплення Лимана, як вважають у ЗСУ, дозволить окупантам спробувати розвинути наступ у бік Слов'янсько-краматорської агломерації, яка залишається однією з найважливіших цілей Росії на сході України.

Трегубов зазначив, що російські підрозділи продовжують використовувати вже звичну тактику малих штурмових груп. Замість масштабних атак противник робить ставку на постійні спроби проникнення невеликими підрозділами, закріплення окремих позиціях і поступове розширення зони контролю.

За словами представника ЗСУ, російська армія продовжує чинити тиск практично по всій лінії фронту і поки що не має критичних проблем із забезпеченням необхідними ресурсами.

Однак такі дії супроводжуються вкрай високими втратами. Трегубов повідомив, що лише за останні дні в зоні відповідальності угруповання російські війська втрачали близько 270 осіб на добу, причому більшість із них – безповоротні втрати.

За оцінкою українського командування, такий високий рівень втрат є безпрецедентним навіть за мірками нинішньої війни. Незважаючи на постійні атаки, просування російських військ залишається обмеженим, а спроби прорвати українську оборону супроводжуються значними втратами особового складу.

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