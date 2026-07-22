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Россия бросила главные силы на этот город: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

Украинские военные заявили, что именно это направление стало приоритетом для армии РФ, однако цена наступления для врага оказалась рекордной

22 июля 2026, 12:35
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Кравцев Сергей

Российское командование сосредоточило основные усилия на Лиманском направлении, рассматривая его как ключевой плацдарм для дальнейшего наступления в Донецкой области. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Россия бросила главные силы на этот город: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, именно этот участок фронта сегодня является главным направлением приложения сил российской армии. Захват Лимана, как считают в ВСУ, позволит оккупантам попытаться развить наступление в сторону Славянско-Краматорской агломерации, которая остается одной из важнейших целей России на востоке Украины.

Трегубов отметил, что российские подразделения продолжают использовать уже привычную тактику малых штурмовых групп. Вместо масштабных атак противник делает ставку на постоянные попытки проникновения небольшими подразделениями, закрепление на отдельных позициях и постепенное расширение зоны контроля.

По словам представителя ВСУ, российская армия продолжает оказывать давление практически по всей линии фронта и пока не испытывает критических проблем с обеспечением необходимыми ресурсами.

Однако такие действия сопровождаются крайне высокими потерями. Трегубов сообщил, что только за последние дни в зоне ответственности группировки российские войска теряли около 270 человек в сутки, причем большинство из них – безвозвратные потери.

По оценке украинского командования, столь высокий уровень потерь является беспрецедентным даже по меркам нынешней войны. Несмотря на постоянные атаки, продвижение российских войск остается ограниченным, а попытки прорвать украинскую оборону сопровождаются значительными потерями личного состава.

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