Росія хоче зробити українські міста непридатними для життя: куди битиме

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Кравцев Сергей
Росія фактично продовжує вести війну проти мирного населення, атакуючи зовсім не військові цілі. Куди намагатиметься бити РФ зараз та взимку? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив в ефірі “Київ24“, що Росія взимку з великою вірогідністю атакуватиме українську енергетику та систему опалення. Водночас Київ, Дніпро, Харків та Одеса проводять безпрецедентний обсяг робіт із підготовки до можливих ударів.
За його словами, у великих містах за одне міжсезоння виконують обсяг робіт, співмірний із підготовкою до зими за кілька попередніх років.
Експерт додав, що після складної минулої зими фахівців у сфері енергетики та критичної інфраструктури нарешті почули. Протягом міжсезоння у зміцнення системи вкладають значні кошти та реалізують масштабні проєкти.
Головним ризиком Харченко назвав втрату опалення під час морозів. Водночас повністю захистити систему від російських атак неможливо.
Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що під вже найближчих масованих ударів окупанти можуть атакувати як об’єкти інфраструктури, так і цивільні об’єкти.
За словами експерта, війна дедалі більше переходить у фазу виснаження.
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