Росія хоче зробити українські міста непридатними для життя: куди битиме

Росія фактично продовжує вести війну проти мирного населення, атакуючи зовсім не військові цілі. Куди намагатиметься бити РФ зараз та взимку? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Ворог точно атакуватиме

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив в ефірі “Київ24“, що Росія взимку з великою вірогідністю атакуватиме українську енергетику та систему опалення. Водночас Київ, Дніпро, Харків та Одеса проводять безпрецедентний обсяг робіт із підготовки до можливих ударів.

"Треба бути об’єктивними й розуміти: ворог точно атакуватиме. Він ставить собі за мету зробити українські міста максимально непридатними для життя і вже кілька років поспіль діє послідовно в цьому напрямку", — акцентував експерт.

За його словами, у великих містах за одне міжсезоння виконують обсяг робіт, співмірний із підготовкою до зими за кілька попередніх років.

"Обсяг робіт, який зараз виконується щонайменше у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі, можна порівняти з усім, що було зроблено в межах підготовки до зими за останні п’ять років", — зазначив Харченко.

Експерт додав, що після складної минулої зими фахівців у сфері енергетики та критичної інфраструктури нарешті почули. Протягом міжсезоння у зміцнення системи вкладають значні кошти та реалізують масштабні проєкти.

Головним ризиком Харченко назвав втрату опалення під час морозів. Водночас повністю захистити систему від російських атак неможливо.

Зараз настала фаза війни на виснаження

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що під вже найближчих масованих ударів окупанти можуть атакувати як об’єкти інфраструктури, так і цивільні об’єкти.

"Все, що ви перелічили, все може бути в переліку цілей. Останнім часом Російська Федерація хоче або бити по складах, сподіваючись, що там щось може перебувати, або по цивільній інфраструктурі для того, щоб створити умови геноциду і примусити нас до перемовин на їхніх умовах", — говорить Олег Жданов.

За словами експерта, війна дедалі більше переходить у фазу виснаження.

"Зараз настала фаза війни на виснаження. Фронт фактично мінімально динамічний. А хто кому більше завдасть шкоди в економіці та інфраструктурних об’єктах, які впливають на стан економіки, той, загалом, буде мати перевагу на полі бою", — акцентував Олег Жданов.

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