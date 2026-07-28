Россия хочет сделать украинские города непригодными для жизни: куда будет бить

Россия фактически продолжает вести войну против мирного населения, атакуя отнюдь не военные цели. Куда будет пытаться избивать РФ сейчас и зимой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Враг будет точно атаковать

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил в эфире Киев24, что Россия зимой с большой вероятностью будет атаковать украинскую энергетику и систему отопления. В то же время, Киев, Днепр, Харьков и Одесса проводят беспрецедентный объем работ по подготовке к возможным ударам.

"Нужно быть объективными и понимать: враг будет точно атаковать. Он ставит своей целью сделать украинские города максимально непригодными для жизни и уже несколько лет действует последовательно в этом направлении", — акцентировал эксперт.

По его словам, в крупных городах за одно межсезонье выполняют объем работ, сопоставимый с подготовкой к зиме за несколько предыдущих лет.

"Объем работ, который сейчас выполняется как минимум в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе, сравним со всем, что было сделано в рамках подготовки к зиме за последние пять лет", — отметил Харченко.

Эксперт добавил, что после сложной прошлой зимой специалистов в сфере энергетики и критической инфраструктуры наконец-то услышали. В межсезонье в укрепление системы вкладывают значительные средства и реализуют масштабные проекты.

Главным риском Харченко назвал потерю отопления во время морозов. В то же время, полностью защитить систему от российских атак невозможно.

Сейчас наступила фаза войны на истощение

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что под уже ближайших массированных ударов оккупанты могут атаковать как объекты инфраструктуры, так и гражданские объекты.

"Все, что вы перечислили, все может быть в списке целей. В последнее время Российская Федерация хочет или бить по слогам, надеясь, что там что-то может находиться, или по гражданской инфраструктуре для того, чтобы создать условия геноцида и принудить нас к переговорам на их условиях", – говорит Олег Жданов.

По словам эксперта, война все больше переходит в фазу истощения.

"Сейчас наступила фаза войны на истощение. Фронт фактически минимально динамичен. А кто кому больше нанесет вред в экономике и инфраструктурных объектах, влияющих на состояние экономики, тот, в общем-то, будет иметь преимущество на поле боя", — акцентировал Олег Жданов.

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