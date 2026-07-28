Россия хочет сделать украинские города непригодными для жизни: куда будет бить

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Кравцев Сергей
Россия фактически продолжает вести войну против мирного населения, атакуя отнюдь не военные цели. Куда будет пытаться избивать РФ сейчас и зимой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил в эфире Киев24, что Россия зимой с большой вероятностью будет атаковать украинскую энергетику и систему отопления. В то же время, Киев, Днепр, Харьков и Одесса проводят беспрецедентный объем работ по подготовке к возможным ударам.
По его словам, в крупных городах за одно межсезонье выполняют объем работ, сопоставимый с подготовкой к зиме за несколько предыдущих лет.
Эксперт добавил, что после сложной прошлой зимой специалистов в сфере энергетики и критической инфраструктуры наконец-то услышали. В межсезонье в укрепление системы вкладывают значительные средства и реализуют масштабные проекты.
Главным риском Харченко назвал потерю отопления во время морозов. В то же время, полностью защитить систему от российских атак невозможно.
Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что под уже ближайших массированных ударов оккупанты могут атаковать как объекты инфраструктуры, так и гражданские объекты.
По словам эксперта, война все больше переходит в фазу истощения.
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