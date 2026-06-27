Росія хоче залишити українців без газу: які дві області постраждали найбільше

Ворог здійснив масовані атаки на виробничі об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Харківській областях. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Атака на інфраструктуру "Нафтогазу". Фото: з відкритих джерел

За останні два дні – як мінімум чотири балістичні ракети, у тому числі з касетною бойовою частиною, а також дрони.

"Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів було пошкоджено вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали", — написав Корецький у Facebook.

При цьому урядовець уточнив, що є руйнування, триває оцінка наслідків атаки. Завдяки системно вжитим безпековим заходам обійшлося без постраждалих серед наших колег.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська атакували Суми. В обласному центрі сталися вибухи, є влучення. Фактично окупанти котрий день поспіль продовжують терор мирного населення, завдаючи ударів різного роду безпілотниками та артилерій по цивільних об'єктах. Місто з ранку без світла та води через попадання ворога по критичній інфраструктурі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – усередині російського керівництва посилюються заклики відмовитися від переговорів щодо України та перейти до ще більш жорсткої військової стратегії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до Кремля, російських чиновників та аналітиків.

За інформацією агентства, представники частини політичної та бізнес-еліти, а також націоналістичних кіл вважають, що Москва має припинити дипломатичні контакти та значно посилити удари по українській території. Деякі найрадикальніші прихильники Кремля навіть пропонують розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї.



