logo_ukra

BTC/USD

60378

ETH/USD

1581.95

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія хоче залишити українців без газу: які дві області постраждали найбільше
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія хоче залишити українців без газу: які дві області постраждали найбільше

Росіяни атакували інфраструктуру "Нафтогазу" у Полтавській та Харківській областях

27 червня 2026, 12:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ворог здійснив масовані атаки на виробничі об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Харківській областях. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Росія хоче залишити українців без газу: які дві області постраждали найбільше

Атака на інфраструктуру "Нафтогазу". Фото: з відкритих джерел

За останні два дні – як мінімум чотири балістичні ракети, у тому числі з касетною бойовою частиною, а також дрони.

"Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів було пошкоджено вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали", — написав Корецький у Facebook.

При цьому урядовець уточнив, що є руйнування, триває оцінка наслідків атаки. Завдяки системно вжитим безпековим заходам обійшлося без постраждалих серед наших колег.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська атакували Суми. В обласному центрі сталися вибухи, є влучення. Фактично окупанти котрий день поспіль продовжують терор мирного населення, завдаючи ударів різного роду безпілотниками та артилерій по цивільних об'єктах. Місто з ранку без світла та води через попадання ворога по критичній інфраструктурі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – усередині російського керівництва посилюються заклики відмовитися від переговорів щодо України та перейти до ще більш жорсткої військової стратегії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до Кремля, російських чиновників та аналітиків.

За інформацією агентства, представники частини політичної та бізнес-еліти, а також націоналістичних кіл вважають, що Москва має припинити дипломатичні контакти та значно посилити удари по українській території. Деякі найрадикальніші прихильники Кремля навіть пропонують розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1040201545610962&id=100088633775719&rdid=kiSCwI6f6ucpYb4b
Теги:

Новини

Всі новини