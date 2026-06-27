logo

BTC/USD

60378

ETH/USD

1581.95

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия хочет оставить украинцев без газа: какие две области пострадали больше всего
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия хочет оставить украинцев без газа: какие две области пострадали больше всего

Россияне атаковали инфраструктуру "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях

27 июня 2026, 12:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Враг совершил массированные атаки на производственные объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Россия хочет оставить украинцев без газа: какие две области пострадали больше всего

Атака на инфраструктуру "Нафтогаза". Фото: из открытых источников

За последние два дня – как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны.

"Во время перевозки работников одного из производственных объектов был повреждён вахтовый автобус. К счастью, люди не пострадали", — написал Корецкий в Facebook.

При этом чиновник уточнил, что есть разрушения, продолжается оценка последствий атаки. Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска атаковали Сумы. В областном центре произошли взрывы, есть попадания. Фактически оккупанты который день подряд продолжают террор мирного населения, нанося удары разного рода беспилотниками и артиллерий по гражданским объектам. Город с утра без света и воды из-за попадания врага по критической инфраструктуре.

Также издание "Комментарии" сообщало – внутри российского руководства усиливаются призывы отказаться от переговоров по Украине и перейти к еще более жесткой военной стратегии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, российских чиновников и аналитиков.

По информации агентства, представители части политической и бизнес-элиты, а также националистических кругов считают, что Москва должна прекратить дипломатические контакты и значительно усилить удары по украинской территории. Некоторые наиболее радикально настроенные сторонники Кремля даже предлагают рассмотреть возможность применения тактического ядерного оружия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1040201545610962&id=100088633775719&rdid=kiSCwI6f6ucpYb4b
Теги:

Новости

Все новости