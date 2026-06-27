Россия хочет оставить украинцев без газа: какие две области пострадали больше всего

Враг совершил массированные атаки на производственные объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Атака на инфраструктуру "Нафтогаза". Фото: из открытых источников

За последние два дня – как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны.

"Во время перевозки работников одного из производственных объектов был повреждён вахтовый автобус. К счастью, люди не пострадали", — написал Корецкий в Facebook.

При этом чиновник уточнил, что есть разрушения, продолжается оценка последствий атаки. Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег.

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Также издание "Комментарии" сообщало – внутри российского руководства усиливаются призывы отказаться от переговоров по Украине и перейти к еще более жесткой военной стратегии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, российских чиновников и аналитиков.

По информации агентства, представители части политической и бизнес-элиты, а также националистических кругов считают, что Москва должна прекратить дипломатические контакты и значительно усилить удары по украинской территории. Некоторые наиболее радикально настроенные сторонники Кремля даже предлагают рассмотреть возможность применения тактического ядерного оружия.



