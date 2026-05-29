"Росія хоче миру": несподівана заява Путіна про мирні переговори

Мирний трек про завершення війни в Україні припинився. Про це повідомляли і російська, і американська сторони. Однак лідер РФ Володимир Путін зробив чергову заяву про мирні переговори.

За його словами, певні контакти зберігаються, однак підтвердив, що перемовин, як таких, немає.

“Хоча ми готові до цього, ми ніколи не відмовлялися від переговорів. Будь ласка, ми їх не зупиняли, ми готові до їхньої пропозиції. РФ завжди прагнула вирішити конфлікт в Україні мирно, хоче цього й зараз”, — зазначив очільник Кремля.

Також, за словами Путіна, РФ не призначає Євросоюзу переговорників, це, підкреслив він, справа самого ЄС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення детальної наради щодо оборони України.

“Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково”, — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна також отримала дані щодо подальшого збільшення мобілізації в Росії. Саме через це, пояснив президент України, російська влада активізувала видачу так званих мобілізаційних розпоряджень.



