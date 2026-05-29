"Росія хоче миру": несподівана заява Путіна про мирні переговори

Кречмаровская Наталия
Мирний трек про завершення війни в Україні припинився. Про це повідомляли і російська, і американська сторони. Однак лідер РФ Володимир Путін зробив чергову заяву про мирні переговори.
За його словами, певні контакти зберігаються, однак підтвердив, що перемовин, як таких, немає.
Також, за словами Путіна, РФ не призначає Євросоюзу переговорників, це, підкреслив він, справа самого ЄС.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення детальної наради щодо оборони України.
За словами Зеленського, Україна також отримала дані щодо подальшого збільшення мобілізації в Росії. Саме через це, пояснив президент України, російська влада активізувала видачу так званих мобілізаційних розпоряджень.