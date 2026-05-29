"Россия хочет мира": неожиданное заявление Путина о мирных переговорах

Кречмаровская Наталия
Мирный трек о завершении войны в Украине прекратился. Об этом сообщали и российская, и американская стороны. Однако лидер РФ Владимир Путин сделал очередное заявление о мирных переговорах.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
По его словам, определенные контакты сохраняются, однако подтвердил, что переговоров как таковых нет.
Также, по словам Путина, РФ не назначает Евросоюз переговорщиков, это, подчеркнул он, дело самого ЕС.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после проведения детального совещания по обороне Украины.
По словам Зеленского, Украина также получила данные о дальнейшем увеличении мобилизации в России. Именно поэтому, пояснил президент Украины, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений.