Война с Россией "Россия хочет мира": неожиданное заявление Путина о мирных переговорах
"Россия хочет мира": неожиданное заявление Путина о мирных переговорах

Лидер РФ Путин упомянул о мирных переговорах

29 мая 2026, 20:42
Кречмаровская Наталия

Мирный трек о завершении войны в Украине прекратился. Об этом сообщали и российская, и американская стороны. Однако лидер РФ Владимир Путин сделал очередное заявление о мирных переговорах.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По его словам, определенные контакты сохраняются, однако подтвердил, что переговоров как таковых нет.

"Хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров. Пожалуйста, мы их не останавливали, мы готовы к их предложению. РФ всегда стремилась разрешить конфликт в Украине мирно, хочет этого и сейчас", — отметил глава Кремля.

Также, по словам Путина, РФ не назначает Евросоюз переговорщиков, это, подчеркнул он, дело самого ЕС.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что Россия не собирается дипломатическим путем завершать войну в Украине. Напротив, планирует увеличить оккупационный контингент.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после проведения детального совещания по обороне Украины.

"Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессорке. Прежде всего, это имеет целью компенсировать особо высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет по меньшей мере о десятках тысяч дополнительно", — отметил он.

По словам Зеленского, Украина также получила данные о дальнейшем увеличении мобилизации в России. Именно поэтому, пояснил президент Украины, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений.




Источник: https://t.me/tass_agency/378142
