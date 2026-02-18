Росія готувала нові масштабні удари по Києву: які цілі обрали для обстрілу

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Київській області затримали чергового агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Зловмисник готував нові ракетні атаки ворога по теплових електростанціях столичного регіону України.
Обстріл. Ілюстративне фото
У Службі безпеки України повідомили, що фігурант спочатку отримав завдання від окупантів приховано обійти периметр однієї з ТЕС. Це було потрібно для відстеження її технічного стану після минулого обстрілу.
Ворожого агента співробітники СБУ затримали на “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної “цілі”. На місці події у нього вилучили смартфон, на який він фотографував зовнішній стан ТЕС.
Ворожому агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
