Россия готовила новые масштабные удары по Киеву: какие цели выбрали для обстрела

В Киевской области задержан дежурный агент российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленник готовил новые ракетные атаки врага по тепловым электростанциям столичного региона Украины.

Обстрел. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что фигурант изначально получил задание от оккупантов скрыто обойти периметр одной из ТЭС. Это было нужно для отслеживания ее технического состояния после прошлых обстрелов.

"Во время вылазки он должен в режиме реального времени "отчитываться" оккупантам обо всем увиденном на территории энергообъекта с фотофиксацией технологических сооружений и оборудования", — сообщили в СБУ.

Вражеского агента сотрудники СБУ задержали с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. На месте происшествия у него изъяли смартфон, на который фотографировал внешнее состояние ТЭС.

"Как установило расследование, заказ ГРУ РФ выполнял 26-летний житель Фастовского района, ранее отбывавший наказание за убийство несовершеннолетней девушки. В поле зрения российских спецслужб рецидивист попал в Telegram-канале по поиску "легких заработков". За обещание быстрого заработка он согласился скорректировать воздушные атаки РФ по энергетической инфраструктуре Киевщины, чтобы обесточить и оставить без теплоснабжения большую часть региона”, – пояснили в СБУ.

Вражескому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

