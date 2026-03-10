Росія готувала нищівний удар по Києву: які об’єкти планує знищити ворог

У Києві затримали коригувальницю, яка допомагала ворогу готувати новий обстріл. Росія планувала завдати удару по підприємствах оборонно-промислового комплексу і ТЕЦ у столиці.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Службі безпеки України повідомили, що фігурантка збирала інформацію на вимогу кураторів з РФ — проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей. Також вона стежила за функціонуванням державних та приватних підприємств, які працюють на оборонну промисловість України. Координати для підготовки ракетних атак надсилала кураторам.

Щоб не привертати зайвої уваги вона “маскувала” свої спостереження прогулянками з малолітньою донькою. При цьому вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки на вулиці.

“Насправді, як встановило розслідування, агентка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак РФ та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу”, — повідомили в СБУ.

Зловмисниця позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні "цілі". Проживала фігурантка в Оболонському районі, там її затримали співробітники СБУ. Під час обшуків у жінки вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ, та змінні сім-картки.

Ворожій агентці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

