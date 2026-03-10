Россия готовила сокрушительный удар по Киеву: какие объекты планирует уничтожить враг

В Киеве задержали корректировку, которая помогала врагу готовить новый обстрел. Россия планировала нанести удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и ТЭЦ в столице.

В Службе безопасности Украины сообщили, что фигурантка собирала информацию по требованию кураторов из РФ – проводила доразведку у городских теплоэлектроцентралей. Также она следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонной промышленности Украины. Координаты для подготовки ракетных атак присылали кураторам.

Чтобы не привлекать лишнего внимания она "маскировала" свои наблюдения прогулками с малолетней дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице.

"На самом деле, как установило расследование, агент отслеживал техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дроновых атак РФ и собирал актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса", — сообщили в СБУ.

Злоумышленница обозначала координаты на гугл-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные цели. Проживала фигурантка в Оболонском районе, там ее задержали сотрудники СБУ. Во время обысков у женщины изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором ФСБ, и сменные сим-карты.

Вражеской агентке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

