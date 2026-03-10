logo

Война с Россией Россия готовила сокрушительный удар по Киеву: какие объекты планирует уничтожить враг
Россия готовила сокрушительный удар по Киеву: какие объекты планирует уничтожить враг

Жительница Киева передавала РФ координаты ТЭЦ и предприятий ОПК

10 марта 2026, 14:11
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киеве задержали корректировку, которая помогала врагу готовить новый обстрел. Россия планировала нанести удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и ТЭЦ в столице.

Россия готовила сокрушительный удар по Киеву: какие объекты планирует уничтожить враг

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Службе безопасности Украины сообщили, что фигурантка собирала информацию по требованию кураторов из РФ – проводила доразведку у городских теплоэлектроцентралей. Также она следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонной промышленности Украины. Координаты для подготовки ракетных атак присылали кураторам.

Чтобы не привлекать лишнего внимания она "маскировала" свои наблюдения прогулками с малолетней дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице.

"На самом деле, как установило расследование, агент отслеживал техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дроновых атак РФ и собирал актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса", — сообщили в СБУ.

Злоумышленница обозначала координаты на гугл-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные цели. Проживала фигурантка в Оболонском районе, там ее задержали сотрудники СБУ. Во время обысков у женщины изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором ФСБ, и сменные сим-карты.

Вражеской агентке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним: портал "Комментарии" писал о тренировках на полигоне Капустин Яр. Мониторы сообщали о вероятности масштабных воздушных тревог.



Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-shche-odnu-koryhuvalnytsiu-yaka-hotuvala-novyi-obstril-rf-po-pidpryiemstvakh-oboronnopromyslovoho-kompleksu-i-tets-u-kyievi
