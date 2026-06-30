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Росія готується до страшного наступу на півночі: озвучено термінове застереження для Києва

Олександр Сирський повідомив про ризик російського удару по Чернігівщині з території Брянської області

30 червня 2026, 18:50
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Клименко Елена

Російська армія може спробувати відкрити новий напрямок наступу на півночі України. Найбільш імовірною ділянкою для таких дій військове командування вважає Чернігівську область, куди окупанти потенційно можуть атакувати з території Брянської області РФ. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Росія готується до страшного наступу на півночі: озвучено термінове застереження для Києва

Фото: з відкритих джерел

За словами головкома, українське командування аналізує наявні розвідувальні дані та вже готується до можливого розвитку такого сценарію.

"Найбільш ймовірний варіант, і це підтверджується декільками даними — можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області. Це реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємося", — заявив Сирський. 

Водночас він наголосив, що наразі ознак підготовки нового наступу безпосередньо на Київ немає. Натомість російське командування може зосередитися саме на Чернігівщині.

За оцінкою Сирського, головною метою такого маневру стане не лише спроба просунутися вглиб української території, а й створення додаткового навантаження на українську оборону. Росія прагне змусити ЗСУ перекидати резервні сили з інших ділянок фронту, послаблюючи оборону на найгарячіших напрямках. 

"Такий спосіб розтягнення фронту і позбавлення нас резервів. З огляду на загальну чисельність власних військ і кількість бойових бригад, полків", — пояснив головнокомандувач. 

Українське військове керівництво продовжує уважно стежити за ситуацією на північному напрямку та вживає заходів для зміцнення оборони. Раніше президент України Володимир Зеленський також повідомляв про фіксацію незвичної активності поблизу білорусько-українського кордону, що потребує додаткової уваги з боку Сил оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що після дводенних закритих переговорів із Володимиром Путіним на Валдаї Олександр Лукашенко майже одразу вирушив до Китаю. Як звернув увагу військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу, зустріч у Росії завершилася без традиційних заяв, спільних фото чи підписаних документів, що є незвичним для переговорів такого рівня.



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